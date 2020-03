Prokurátori:Rusko je odhodlané sabotovať vyšetrovanie zostrelenia MH17

Amsterdam 11. marca (TASR) - Holandskí prokurátori obvinili Rusko z pokusu o sabotáž vyšetrovania zostrelenia dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines nad Ukrajinou v roku 2014. Správu priniesol v stredu britský denník The Guardian.



V pondelok sa v Amsterdame začalo predbežné pojednávanie s tromi Rusmi a jedným Ukrajincom. Tí podľa prokurátorov pomohli pripraviť raketový systém BUK, ktorým následne zostrelili lietadlo.



"Všetky fakty, ktoré sa nám podarilo nazbierať, vrhajú dlhý tieň na toto vyšetrovanie, pretože máme silný dôkaz, že ruská vláda je odhodlaná ho sabotovať," vyhlásil jeden z prokurátorov Thijs Berger.



"Niekoľko svedkov v tomto vyšetrovaní uviedlo, že sa obávajú o svoje životy v prípade, že unikne ich identita," povedal Berger v utorok.



Let MH17 letel z Amsterdamu do Kuala Lumpuru v lete 2014, keď ho zostrelila raketa vypálená z územia kontrolovaného proruskými separatistami.



Medzinárodný tím vyšetrovateľov v máji 2018 skonštatoval, že raketový systém, ktorým lietadlo zostrelili, patril ruskej 53. protilietadlovej raketovej brigáde.



Rusko zodpovednosť za zostrelenie odmieta. Prokurátori obvinili Rusov Sergeja Dubinského, Olega Pulatova, Igora Girkina a Ukrajinca Leonida Charčenka. Všetci boli v lete 2014 vrchnými predstaviteľmi proruských milícií na východe Ukrajiny.



Prokurátori ich obvinili z vraždy 298 ľudí a zostrelenia lietadla. Všetci štyria sa pravdepodobne nachádzajú v Rusku a ich účasť na pojednávaní sa neočakáva.



V pondelok súd rozhodol, že pokračovať sa bude aj bez obvinených. Právo na advokáta sa rozhodol využiť iba Oleg Pulatov.