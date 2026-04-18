Prokurátori v Peru vykonali raziu v sklade volebných lístkov
Hlasy z nedele a pondelka sa stále sčítavajú, pričom čiastkové výsledky pribúdajú veľmi pomaly.
Autor TASR
Lima 18. apríla (TASR) – Prokurátori v piatok vykonali raziu v sklade, kde sú uložené hlasovacie lístky z prezidentských volieb v Peru. Voľby sprevádza chaos, sťažnosti na úradníkov a podozrenia z chýbajúcich volebných materiálov, informuje TASR podľa správy AFP.
Raziu vykonali v Národnom úrade pre volebné procesy (ONPE), ktorý organizuje voľby, „s cieľom zistiť, či splnil svoje povinnosti týkajúce sa použitých volebných materiálov“, uviedli predstavitelia prokuratúry na sociálnych sieťach.
Hlasy z nedele a pondelka sa stále sčítavajú, pričom čiastkové výsledky pribúdajú veľmi pomaly, keďže takmer proti všetkým zostávajúcim zápisniciam boli podané sťažnosti a musia prejsť preskúmaním volebnými súdmi.
V hre je približne jeden milión hlasov.
Po spracovaní 93,3 percenta hlasov vedie pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová so ziskom 17 percent.
Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, pričom tesný súboj sa rysuje medzi ľavicovým kandidátom Robertom Sánchezom, ktorý získal 12 percent hlasov, a ultrakonzervatívnym Rafaelom Lópezom Aliagom s 11,9 percenta.
Rozdiel medzi nimi je približne 13 000 hlasov.
Už skôr v ten istý deň objavili v odpadkovom koši v Lime štyri krabice obsahujúce 1 200 hlasovacích lístkov, čo ešte prehĺbilo pochybnosti o voľbách, ktoré sprevádzali aj oneskorenia v dodávkach volebných materiálov, kvôli ktorým museli úrady hlasovanie predĺžiť.
Roberto Burneo, predseda Národnej poroty pre voľby (JNE), najvyššieho volebného orgánu krajiny, povedal parlamentnému výboru, že riadenie a fungovanie ONPE počas volieb vykazovalo „vážne nezrovnalosti“.
Šéf ONPE Piero Corveto a traja ďalší predstavitelia boli nahlásení JNE pre podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s voľbami.
O prezidentský úrad sa uchádzalo rekordných 35 kandidátov v chronicky nestabilnej andskej krajine, kde štyria z posledných ôsmich prezidentov čelili odvolaniu parlamentom.
Raziu vykonali v Národnom úrade pre volebné procesy (ONPE), ktorý organizuje voľby, „s cieľom zistiť, či splnil svoje povinnosti týkajúce sa použitých volebných materiálov“, uviedli predstavitelia prokuratúry na sociálnych sieťach.
Hlasy z nedele a pondelka sa stále sčítavajú, pričom čiastkové výsledky pribúdajú veľmi pomaly, keďže takmer proti všetkým zostávajúcim zápisniciam boli podané sťažnosti a musia prejsť preskúmaním volebnými súdmi.
V hre je približne jeden milión hlasov.
Po spracovaní 93,3 percenta hlasov vedie pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová so ziskom 17 percent.
Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, pričom tesný súboj sa rysuje medzi ľavicovým kandidátom Robertom Sánchezom, ktorý získal 12 percent hlasov, a ultrakonzervatívnym Rafaelom Lópezom Aliagom s 11,9 percenta.
Rozdiel medzi nimi je približne 13 000 hlasov.
Už skôr v ten istý deň objavili v odpadkovom koši v Lime štyri krabice obsahujúce 1 200 hlasovacích lístkov, čo ešte prehĺbilo pochybnosti o voľbách, ktoré sprevádzali aj oneskorenia v dodávkach volebných materiálov, kvôli ktorým museli úrady hlasovanie predĺžiť.
Roberto Burneo, predseda Národnej poroty pre voľby (JNE), najvyššieho volebného orgánu krajiny, povedal parlamentnému výboru, že riadenie a fungovanie ONPE počas volieb vykazovalo „vážne nezrovnalosti“.
Šéf ONPE Piero Corveto a traja ďalší predstavitelia boli nahlásení JNE pre podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s voľbami.
O prezidentský úrad sa uchádzalo rekordných 35 kandidátov v chronicky nestabilnej andskej krajine, kde štyria z posledných ôsmich prezidentov čelili odvolaniu parlamentom.