Prokurátorka si v rámci vyšetrovania predvolala Trumpovho syna a dcéru

New York 4. januára (TASR) - Prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová si predvolala syna a dcéru bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby vypovedali v rámci vyšetrovania, ktoré Jamesovej úrad vedie voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Jamesová si exprezidentovho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho a dcéru Ivanku Trumpovú predvolala v decembri. Donalda Trumpa staršieho vtedy požiadala, aby 7. januára prišiel svedčiť. Jeho syn Eric Trump už vypovedal v októbri 2020.



Trump následne voči Jamesovej podal žalobu tvrdiac, že politicky motivovaným vyšetrovaním porušuje jeho ústavné práva.



"Aj napriek početným pokusom zdržať naše vyšetrovanie zo strany The Trump Organization sme si istí, že na naše otázky dostaneme odpovede a pravda bude odhalená, pretože nikto nie je nad zákonom," uviedol v pondelok hovorca prokurátorky Jamesovej.



Trumpova rodina súd vyzvala, aby predvolania vyhlásil za neplatné.



"Konanie Jamesovej je hrozbou pre našu demokraciu a plánujem voči nej vyvodiť zodpovednosť v plnej miere," povedala Trumpova právnička Alina Habbaová.



Jamesovej úrad už od marca 2019 vyšetruje, či spoločnosť The Trump Organization protizákonne nahlásila falošné hodnoty svojich nehnuteľností, aby tak prípadne získala výhody v bankách a daňové výhody.



Trumpovu organizáciu vyšetruje aj okresný prokurátor newyorskej časti Manhattan Cyrus Vance za možné finančné trestné činy a poisťovací podvod.



Trump tvrdí, že Jamesová a Vance ho vyšetrujú z politických dôvodov a ich konanie označuje za "hon na čarodejnice".



Donald Trump starší má s prvou manželkou Ivanou Trumpovou - bývalou československou lyžiarkou - synov Donalda (1977) a Erica (1984), a dcéru Ivanku (1981). S americkou herečkou Marlou Maplesovou má dcéru Tiffany (1993). Matkou exprezidentovho najmladšieho syna Barrona (2006) je jeho súčasná manželka Slovinka Melania Trumpová.