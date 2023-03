Prokurátorka varuje Netanjahua pred zapájaním sa do reformy súdnictva

Tel Aviv 24. marca (TASR) - Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová v piatok kritizovala premiéra Benjamina Netanjahua za jeho zámer osobne sa zapojiť do presadzovania kontroverznej vládnej reformy súdnictva v Izraeli. Uviedla, že v jeho prípade ide o konflikt záujmov a varovala ho pred možnými právnymi dôsledkami, píše TASR.



Baharavová-Miarová pritom Netanjahuovi zakázala priamu účasť na reformách ešte začiatkom februára. Vysvetlila vtedy, že premiér, ktorý v súčasnosti čelí obvineniam z korupcie, by mohol mať zo zmien prospech, dodala vo svojej správe agentúra DPA.



V liste Netanjahuovi, ktorý v piatok zverejnili izraelské médiá, generálna prokurátorka reagovala na premiérove výroky zo štvrtka, keď v prejave k národu oznámil, že v budúcnosti má v úmysle intenzívne sa podieľať na modelovaní reformy súdnictva.



Doteraz boli za realizáciu reformných plánov zodpovední izraelský minister spravodlivosti Jariv Levin a poslanec Simcha Rotman.



Ešte pred Netanjahuovým prejavom prijal izraelský parlament zákon, ktorý výrazne skomplikuje odvolanie predsedu vlády. Ide o prvú zmenu zákona v rámci kontroverznej reformy súdnictva presadzovanej Netanjahuovou krajne pravicovou koaličnou vládou.



DPA pripomína, že podľa kritikov reformy sú tieto zmeny prispôsobené Netanjahuovi, ktorý je v súčasnosti obvinený z podvodu, sprenevery a korupcie. On sám tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že vládna justičná reforma nemá nič spoločné s jeho súdnym procesom.



Vládnuca koalícia tvrdí, že najvyšší súd vďaka svojim kompetenciám neúmerne zasahuje do politického rozhodovania. Navrhla preto zmenu zákona, ktorá by parlamentu umožnila zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov poslancov. Navrhované reformy by tiež dali vláde oveľa väčšie právomoci pri vymenúvaní sudcov, podotkla DPA.



Kritici považujú tieto zmeny za veľké ohrozenie deľby moci v Izraeli a varovali aj pred nebezpečnou krízou v štáte.



Od začiatku januára, keď boli verejnosti predstavené návrhy zmien v justícii, sa v Izraeli konajú masové demonštrácie proti týmto reformám.