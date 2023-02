Prokurátorka: Z vojnových zločinov na Ukrajine obžalovali 276 osôb

Kyjev 23. februára (TASR) — Ukrajinské súdy obžalovali za rok trvania ruskej invázie z vojnových zločinov takmer 300 osôb. Oznámila to vo štvrtok ukrajinská prokurátorka Myroslava Krasnoborová, ktorá koordinuje prípady vojnových zločinov v Haagu. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Krasnoborová konkretizovala, že usvedčených z vojnových zločinov bolo 26 jednotlivcov z celkového počtu 276 obžalovaných. Súdy uznali tieto osoby za vinné zo spáchania zločinov znásilnenia, vraždy, ostreľovania obytných budov, krutého zaobchádzania s civilistami či rabovania.



Od 24. februára 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, bolo zaznamenaných viac ako 71.000 údajných vojnových zločinov, uviedla prokurátorka. "Zverstvá a ničenie" spôsobené Ruskom sú "kolosálne a stále pokračujú", povedala na tlačovom brífingu.



"Masívne raketové útoky ničia civilnú infraštruktúru a mnohí ľudia tragicky prišli o život," povedala Krasnoborová. "Tieto škody nie je možné odčiniť, ale čo môžeme urobiť, je zabezpečiť, aby boli zodpovední postavení pred súd," zdôraznila.



The Guardian pripomína, že ukrajinským orgánom činným v trestnom konaní pomáhajú s vyšetrovaním vojnových zločinov desiatky krajín a inštitúcií. Kyjev v tejto veci apeluje na OSN, aby zriadila špeciálny tribunál. Rusko popiera, že by na Ukrajine páchalo zverstvá a útočilo na civilné ciele.