Prokurátorka: Zabíjanie civilistov je súčasťou Putinovej stratégie

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová vyjadrila v piatok presvedčenie, že mučenie, znásilňovanie a zabíjanie civilného obyvateľstva je súčasťou stratégie, ktorú na Ukrajine uplatňuje ruská armáda na pokyn šéfa Kremľa Vladimira Putina. Ruskí vojaci chcú podľa nej týmto spôsobom zastrašiť Ukrajincov, aby zlomili ich odpor.



Prokurátorka sa takto vyjadrila pre spravodajskú televíziu Sky News, informuje TASR.



Venediktovová v rozhovore uviedla, že ukrajinská generálna prokuratúra vyšetruje takmer 8000 podozrení zo spáchania vojnových zločinov, ktorých sa údajne dopustili príslušníci ruských inváznych síl. Sú medzi nimi masové popravy, sexuálne násilie i nútené deportácie ukrajinských detí do Ruska.



Počet vyšetrovaných prípadov sa podľa nej každým dňom zvyšuje súčasne s tým, ako pribúdajú dôkazy o ruských zverstvách. Podľa nej sa dajú očakávať ďalšie dôkazy o vojnových zločinoch aj z obliehaného mesta Mariupol, kde však zatiaľ ukrajinské úrady nemajú prístup.



V rámci rozhovoru Venediktovová dostala otázku, či sú popravy ukrajinských civilistov súčasťou vopred premysleného plánu ruských síl, na čo odpovedala: "Myslím si, že je to stratégia ich hlavného veliteľa (Putina), pretože takúto stratégiu uplatňujú aj v iných krajinách".



Ruská armáda sa podľa nej najskôr pokúša uplatniť plán A, keď sa snaží prinútiť jednotlivé mestá ku kapitulácii. Keď sa to nepodarí, prechádza k plánu B, teda "maximálnemu zastrašovaniu obyvateľstva – zabíjaniu, znásilňovaniu, mučeniu a ďalším brutálnym praktikám," uviedla prokurátorka počas interview, ktoré poskytla Sky News vo svojom úrade v Kyjeve.



Len v samotnej Kyjevskej oblasti, kde Rusko niekoľko týždňov okupovalo mnoho miest a obcí, má ukrajinská generálna prokuratúra správy o viac než tisícke zabitých civilistov. Ich skutočný počet však môže byť oveľa vyšší, varovala.