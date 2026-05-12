Prokuratúra chce požiadať súd, aby Jermaka poslal do väzby
Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny mal o väzbe pre Jermaka rozhodovať v utorok.
Autor TASR
Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinská Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) chce žiadať súd, aby na bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andrija Jermaka uvalil väzbu. Na brífingu to v utorok oznámil šéf SAP Olexandr Klymenko. Portál Hromadske uviedol, že ako alternatívu prokuratúra navrhuje aj kauciu vo výške 180 miliónov hrivien (približne 3,5 milióna eur), píše TASR.
Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny mal o väzbe pre Jermaka rozhodovať v utorok. Pojednávanie o predbežných opatreniach voči obvinenému však bolo na žiadosť obhajoby odročené na stredu. Hromadske doplnilo, že súd musí svoje konečné rozhodnutie vydať do 72 hodín od vznesenia obvinenia.
Jermakov právnik svoju žiadosť o odročenie zdôvodnil tým, že nemal dostatok času na preštudovanie spisov, ktoré pozostávajú zo 16 zväzkov, pričom každý z nich má približne 250 strán.
Agentúra TASS zároveň uviedla, že SAP niektoré dôkazy v prípade nezverejní a toto stanovisko podporila aj obhajoba. Proti tomu, aby bolo pojednávanie verejné, však prokuratúra ani obhajoba nenamietajú.
SAP a Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v pondelok Jermaka obvinili z legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na osem až 12 rokov. Jermak tieto obvinenia odmieta, informoval web Hromadske.
Do prípadu je zapletených šesť osôb. Medzi nimi aj bývalý ukrajinský vicepremiér Olexij Černyšov a podnikateľ Timur Mindič. Podľa vyšetrovateľov v rokoch 2021 až 2025 údajne „preprali“ viac ako 460 miliónov hrivien (8,9 milióna eur), a to prostredníctvom výstavby luxusného rezidenčného komplexu s názvom Dynastia, ktorý začali stavať v obci Kozyn v Kyjevskej oblasti v roku 2020.
Jermak bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra 2025 v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore.
