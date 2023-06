Prokuratúra: Kontrolórka zbraní mala na natáčaní s Baldwinom opicu

Albuquerque 14. júna (TASR) - Kontrolórka zbraní na nakrúcaní amerického filmu "Rust", počas ktorého herec Alec Baldwin smrteľne postrelil kameramanku, po večeroch počas filmovania pila alkohol a fajčila marihuanu, vyhlásila prokuratúra. Uviedla, že kontrolórka mala pravdepodobne "opicu", keď do revolveru, ktorý herec použil, vložila ostrý náboj. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Prokuratúra v americkom štáte Nové Mexiko uviedla tieto obvinenia v piatok v reakcii na žiadosť právnikov kontrolórky zbraní Hannah Gutierrezovej-Reedovej z minulého mesiaca, aby bolo obvinenie ich klientky z neúmyselného zabitia zamietnuté.



Prokuratúra ju obviňuje, že aj v minulosti sa dopustila bezohľadného, nedbanlivého správania, a argumentuje, že je vo verejnom záujme, aby sa "konečne za svoje činy zodpovedala".



Obhajca Gutierrezovej-Reedovej, Jason Bowles, v utorok vyhlásil, že prokuratúra rieši prípad nesprávne. Pre AP povedal, že "prokuratúra sa vzdala poslania vykonávať spravodlivosť a evidentne sa priklonila k vlastnej pravde".



Predbežné pojednávanie Gutierrezovej-Reedovej je naplánované na august. Očakáva sa, že sudca rozhodne, či obvinenie voči nej prijme a či sa tak z neho stane súdny prípad.



Prokuratúra tiež oznámila, že do 60 dní rozhodne, či znovu obviní Baldwina. Bude to závisieť od výsledkov analýzy strelnej zbrane a jej pokazenej spúšte. Predmety boli poslané nezávislému odborníkovi na ďalšie testovanie.



Obvinenie z neúmyselného zabitia proti Baldwinovi, ktorý bol aj producentom westernu Rust, bolo v apríli zrušené. Prokurátori vysvetlili, že sa objavili nové dôkazy a na vyšetrovanie treba viac času.



Baldwin na skúške na filmovom pľaci v Novom Mexiku v októbri 2021 mieril revolverom smerom ku kameramanke Halyne Hutchinsovej, keď zbraň vystrelila, zabila ju a zranila aj režiséra filmu Joela Souzu.