Prokuratúra má vyše 7000 hlásení o vojnových zločinoch Rusov

Kyjev 5. apríla (TASR) - Ukrajinská generálna prokuratúra v pondelok večer oznámila, že zaznamenala vyše 7000 hlásení o údajných ruských vojnových zločinoch v Kyjevskej oblasti. V utorok nadránom o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Väčšina obetí je v meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva, uviedla generálna prokurátorka Iryna Venediktovová, citovaná tlačovou agentúrou UNIAN.



Generálna prokuratúra už začala vyšetrovať vojnové zločiny v mestách Irpiň, Buča a Vorzeľ, všetky v Kyjevskej oblasti.



Fotografie neozbrojených obyvateľov ležiacich bez života na zemi v malom meste Buča, po stiahnutí ruských vojakov, vyvolali od víkendu pobúrenie už po celom svete. Ruskí vojaci mali túto oblasť pod kontrolou celé týždne.



Ukrajina spolu s mnohými veľmocami tvrdia, že ruskí vojaci spáchali masaker.



Moskva vyhlasuje, že so zabitím týchto ľudí nemá nič spoločné, a fotografie označila za "falošné".



Ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj sľúbil urýchlené a nezávislé preverenie a zdokumentovanie krutostí odhalených v Buči.



"Len čo budú opravené mosty, ktoré Rusi počas svojho ústupu vyhodili do vzduchu, budú tam mať prístup experti," povedal Monastyrskyj pre utorkové vydanie nemeckého denníka Tagesspiegel.



Na zhromažďovaní dôkazov sa už podieľa Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), uviedol minister a dodal, že do vyšetrovania sa čoskoro zapoja aj ďalší zahraniční odborníci.