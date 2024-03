Prokuratúra Moskvy varuje pred účasťou na proteste proti Putinovi

Moskva/Praha 14. marca (TASR) - Prokuratúra jedného z mestských obvodov Moskvy oficiálne varovala, že účasť na nepovolených verejných zhromaždeniach avizovaných v deň prezidentských volieb - napoludnie 17. marca - bude porušením zákona. Informovala o tom vo štvrtok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Viacerí ruskí opoziční politici pred nedávnom vyzvali všetkých, ktorí nesúhlasia s politikou ruského prezidenta Vladimira Putina, aby prišli do volebných miestností 17. marca napoludnie a touto formou vyjadrili svoj odmietavý postoj. Túto akciu podporil okrem iných aj tím spolupracovníkov Alexeja Navaľného i Michail Chodorkovskij.



Prokuratúra moskovského okresu Severozápad však medzičasom v súvislosti s touto akciou vydala aktivistke hnutia Cesta domov Mariji Andrejevovej oficiálne varovanie, že jej možná účasť na úradne nepovolených verejných zhromaždeniach 17. marca o 12.00 h bude porušením zákona.



V dokumente prokuratúry, ktorý zverejnila Andrejevová, sa uvádza, že vyšetrovatelia na jej sociálnych sieťach našli informácie o "hroziacich nezákonných činoch obsahujúcich znaky extrémistickej činnosti".



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa uskutoční od 15. do 17. marca. Nezávislí pozorovatelia a odborníci tieto voľby hodnotia ako neslobodné a bez politickej konkurencie: ako kandidát sa na nich totiž nezúčastňuje žiadny predstaviteľ opozície.



Traja kandidáti, ktorí buď otvorene podporujú Putina alebo sa držia línie Kremľa, sú vnímaní ako uchádzači bez šance a podľa prieskumu dostane každý z nich päť až šesť percent hlasov.



Podľa prieskumu verejnej mienky môže Putin vo voľbách získať 82 percent hlasov. Ak sa tak stane, bude to jeho najlepší výsledok v prezidentských voľbách a bude možné ho tlmočiť ako prejav dôvery voči vládnej moci. V posledných prezidentských voľbách v roku 2018 získal 76,7 percenta hlasov pri účasti 67,5 percenta voličov.



Putin je pri moci takmer štvrť storočia a v roku 2022 spustil inváziu na Ukrajinu. Tvrdí, že voľby sú hlasovaním o "budúcnosti Ruska". Vojnu na Ukrajine vysvetľuje ako boj proti rozpínavosti Západu, čo nachádza dobrú odozvu u mnohých Rusov.



Volebná komisia uvádza, že v Rusku je 112 miliónov oprávnených voličov. Ďalšie dva milióny Rusov žijú v zahraničí.