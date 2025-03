Prokuratúra: Na proteste v Belehrade nebolo použité sonické delo

Belehrad 18. marca (TASR) - Prokuratúra v Belehrade v utorok oznámila, že bezpečnostné zložky počas sobotňajšieho protestu v Belehrade nepoužili sonické delo, ako to tvrdí opozícia a mimovládne organizácie. Prokuratúra sa vo svojom stanovisku odvolala na vyžiadané informácie od ministerstiev vnútra, obrany a zdravotníctva, ako aj od Bezpečnostnej spravodajskej agentúry (BIA), informoval web denníka Danas, píše TASR.



"Zo správ všetkých citovaných inštitúcií jednoznačne vyplýva, že žiadna z ich organizačných zložiek a ich príslušníkov podieľajúcich sa na dohľade v čase protestov 15. marca nepočula, nevidela a nepoužila takzvané zvukové delo," tvrdí prokuratúra.



Odchádzajúci srbský premiér Miloš Vučevič dodal, že Srbsko je pripravené prizvať na vyšetrovanie prípadu údajného použitia zvukového dela americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).



Agentúra BETA v tejto súvislosti citovala srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý povedal, že Belehrad pošle pozývací list s najväčšou pravdepodobnosťou 18. marca a že verí v profesionalitu FBI a FSB.



Mimovládne organizácie, ako napríklad Belehradské centrum pre ľudské práva, vyzvali ľudí, ktorí boli "v momente, keď sa počas 15 minút ticha za obete z Nového Sadu spustil takzvaný sonický tresk a ktorí utrpeli akékoľvek zranenia", aby ho kontaktovali. Do pondelkového večera sa im ozvalo viac ako 3000 ľudí, doplnil denník Danas.



S odvolaním sa na mimovládnu organizáciu Earshot, ktorá sa zaoberá zvukom a ochranou ľudských práv, Danas tiež informoval, že v štyroch z 12 nahrávok inkriminovaného časového úseku zhromaždenia v Belehrade bol detegovaný zvuk zhodujúci sa so zvukom vydávaným pištoľou Vortex - ide o zbraň, ktorá tlačí plyn cez valec rýchlosťou takmer 300 kilometrov za hodinu. Spomínané nahrávky boli získané od aktivistov a účastníkov protestu v Belehrade 15. marca, uviedla organizácia Earshot na platforme X.



Na protest proti neochote srbských úradov zaoberať sa daným prípadom sa v pondelok pred ministerstvom zdravotníctva a centrálou záchrannej služby zišli stovky študentov architektúry, elektrotechniky a medicíny, ktorí žiadali nezávislé vyšetrenie prípadu.



Vyzýva naň aj Európska komisia. "Videli sme správy a obvinenia z použitia tejto techniky. Očakávame rýchle, transparentné a dôveryhodné vyšetrenie týchto obvinení a pripomíname, že podľa zákona EÚ o ľudských právach musia úrady chrániť všetkých účastníkov protestu pred ujmou a násilím," uviedol podľa rozhlasovej stanice N1 hovorca Európskej komisie Guillaume Mercier.



Na základe sťažností občanov začal cez víkend v prípade konať aj srbský ombudsman Zoran Pašalič.



V online petícii, ktorú doposiaľ podpísalo viac než pol milióna ľudí, srbské opozičné hnutie Pohni sa - Zmeň (Kreni-Promeni) žiada Organizáciu Spojených národov (OSN), Radu Európy i Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o nezávislé vyšetrovanie "použitia sonického dela 15. marca proti pokojným demonštrantom v Belehrade". Petícia tiež požaduje, aby sa vyšetrovanie vzťahovalo aj na "zdravotnícke, právne a technické aspekty dosahu na zdravie a ľudské práva".



Na videozázname zo zhromaždenia z Belehradu vidno ľudí, ktorí ticho stoja počas 15-minútového ticha za obete nešťastia na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, keď v jednej chvíli medzi nimi vyvolal paniku a tlačenicu akýsi prenikavý zvuk. Fotograf agentúry AP, ktorý sa na mieste nachádzal, uviedol, že ľudia sa zúfalo snažili dostať do úkrytu a daná ulica v centre mesta zostala takmer prázdna. Ľudia pritom padali jeden cez druhého, píše AP.



Mnoho ľudí, ktorí sa nachádzali v epicentre údajného útoku v Belehrade, sa neskôr na sociálnych sieťach sťažovali na ostré bolesti hlavy, nevoľnosť a dezorientovanosť.



Zo správy ministerstva zdravotníctva, na ktorú sa v utorok odvolala prokuratúra, však vyplýva, že pacienti vyšetrovaní v dňoch 15. až 17. marca nevykazovali žiadne klinické príznaky akútnej akustickej traumy a že úplná diagnostika objektívne nezistila žiadne iné poškodenie spôsobené intenzívnym, koncentrovaným vysokofrekvenčným hlukom presahujúcim 100 decibelov.