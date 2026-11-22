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Prokuratúra: Na území Poľska sa našli pozostatky ruských rakiet Ch-101
Predbežná identifikácia tak vyvrátila prvotné informácie, podľa ktorých mohol byť jeden z objektov prúdový dron.
Autor TASR
Varšava/Lublin 22. novembra (TASR) — Všetky tri objekty vyrobené v Rusku, ktoré v piatok ráno dopadli na územie Poľska po narušení jeho vzdušného priestoru počas útoku ruských síl na Ukrajinu, boli riadené strely s plochou dráhou letu Ch-101. Oznámila to v nedeľu prokuratúra v Lubline. Informovala o tom spravodajská televízia TVN24.
Predbežná identifikácia tak vyvrátila prvotné informácie, podľa ktorých mohol byť jeden z objektov prúdový dron.
Zvyšky rakiet našli pri obciach Nowy Lipowiec (Lublinské vojvodstvo) a Rudnik nad Sanem a Molodycz (obe Podkarpatské vojvodstvo). Pri incidentoch neutrpel nikto na zemi zranenia.
„Na všetkých troch miestach sa našli úlomky striel s plochou dráhou letu typu Ch-101,“ uviedla prokuratúra v Lubline.
Predtým bolo oficiálne oznámené, že pri Nowom Lipowci dopadla strela Ch-101, v Rudniku nad Sanem išlo pravdepodobne o raketu a v prípade obce Molodycz sa predpokladalo, že ide o dron s prúdovým motorom.
Predbežné zistenia tiež naznačujú, že všetky tri rakety boli vyrobené v štvrtom štvrťroku 2026 v továrni v meste Dubna v Moskovskej oblasti. Identifikácia objektov vychádzala z obhliadok miest dopadu a z poznatkov odborníkov na vojenskú techniku.
Procesné úkony týkajúce sa Nowého Lipowca a Rudnika nad Sanem sa už skončili. Pri Molodyczi sa obhliadku nepodarilo dokončiť pred zotmením, preto ju vyšetrovatelia prerušili a v pondelok ráno v nej plánujú pokračovať.
Zaistený dôkazový materiál zo všetkých troch lokalít bude podrobený ďalším laboratórnym analýzam a znaleckému skúmaniu, konštatovala prokuratúra.
Predbežná identifikácia tak vyvrátila prvotné informácie, podľa ktorých mohol byť jeden z objektov prúdový dron.
Zvyšky rakiet našli pri obciach Nowy Lipowiec (Lublinské vojvodstvo) a Rudnik nad Sanem a Molodycz (obe Podkarpatské vojvodstvo). Pri incidentoch neutrpel nikto na zemi zranenia.
„Na všetkých troch miestach sa našli úlomky striel s plochou dráhou letu typu Ch-101,“ uviedla prokuratúra v Lubline.
Predtým bolo oficiálne oznámené, že pri Nowom Lipowci dopadla strela Ch-101, v Rudniku nad Sanem išlo pravdepodobne o raketu a v prípade obce Molodycz sa predpokladalo, že ide o dron s prúdovým motorom.
Predbežné zistenia tiež naznačujú, že všetky tri rakety boli vyrobené v štvrtom štvrťroku 2026 v továrni v meste Dubna v Moskovskej oblasti. Identifikácia objektov vychádzala z obhliadok miest dopadu a z poznatkov odborníkov na vojenskú techniku.
Procesné úkony týkajúce sa Nowého Lipowca a Rudnika nad Sanem sa už skončili. Pri Molodyczi sa obhliadku nepodarilo dokončiť pred zotmením, preto ju vyšetrovatelia prerušili a v pondelok ráno v nej plánujú pokračovať.
Zaistený dôkazový materiál zo všetkých troch lokalít bude podrobený ďalším laboratórnym analýzam a znaleckému skúmaniu, konštatovala prokuratúra.