Prokuratúra nemôže žiadať trest smrti pre Luigiho Mangioneho

Luigi Mangione sa 18. decembra 2025 v New Yorku dostavil na trestný súd na Manhattane na pojednávanie o dôkazoch. Foto: TASR/AP

Mangione je obžalovaný z toho, že na Briana Thompsona 4. decembra 2024 na ulici v newyorskom Manhattane niekoľkokrát vystrelil zo zbrane s tlmičom a z miesta činu utiekol na bicykli.

New York 30. januára (TASR) - Federálna prokuratúra v USA nemôže žiadať trest smrti pre Luigiho Mangioneho obžalovaného z vraždy riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare, rozhodol v piatok súd. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.

Sudkyňa Margaret Garnettová zamietla proti Mangionemu federálne obvinenia z vraždy a z použitia zbrane s tlmičom s tým, že boli technicky chybné. V platnosti ponechala federálne obvinenia z nebezpečného prenasledovania, za ktoré mu hrozí maximálne doživotie.

Mangione je obžalovaný z toho, že na Briana Thompsona 4. decembra 2024 na ulici v newyorskom Manhattane niekoľkokrát vystrelil zo zbrane s tlmičom a z miesta činu utiekol na bicykli. Mangione sa vo všetkých bodoch obžaloby považuje za nevinného.

Prokuratúra na prvom pojednávaní s Mangionem uviedla, že na nábojniciach, ktoré Thompsona zasiahli, boli vyryté slová „deny“ (zamietnuť), „defend“ (obhájiť) a „depose“ (odvolať). Ide o súčasť taktiky poisťovní, ktoré sa vyhýbajú vyplácaniu plnenia. Mangione tiež vo svojom denníku uvažoval o vzbure proti „smrtiacemu, chamtivosťou poháňanému kartelu zdravotných poisťovní“.

Mangioneho dolapili päť dní po vražde v meste Altoona 370 kilometrov od Manhattanu. Na súde pustili záznamy jeho zatknutia v reštaurácii McDonald’s. Na pojednávaní pustili aj nahrávku telefonátu manažéra reštaurácie. Políciu privolal, pretože zákazníci spoznali Mangioneho ako podozrivého z vraždy.

Vražda Thompsona vyvolala pobúrenie a na online sieťach tiež vlnu nenávistných komentárov na adresu amerických zdravotných poisťovní pre ich údajné obohacovanie sa na úkor pacientov. Niektoré komentáre dokonca oslavovali Mangioneho ako hrdinu. Pojednávanie priamo v súdnej sieni sledovalo niekoľko desiatok jeho priaznivcov.
