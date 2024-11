Prokuratúra neodporúča predčasné prepustenie masového vraha Breivika

Oslo 21. novembra (TASR) — Nórsky masový vrah Anders Behring Breivik by nemal byť podmienčne prepustený z väzenia. Nedištancoval sa od svojich radikálnych politických názorov a v kombinácii s jeho narcistickými a antisociálnymi osobnostnými črtami stále existuje veľké riziko, že spácha nové teroristické činy. Počas záverečného dňa súdneho pojednávania vo väznici Ringerike to podľa nórskej agentúry NTB povedala prokurátorka Hulda Olsen Karlsdóttir. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Súd rozhoduje o druhej žiadosti Breivika o podmienečné prepustenie. Prokuratúra podľa Karlsdóttir zastáva jednoznačný názor, že aj jeho druhú žiadosť treba zamietnuť. "V Nórsku niet iného páchateľa, ktorý by spáchal také závažné činy. Ani keď sa pozrieme do minulosti," konštatovala prokurátorka.



Breivik spáchal 22. júla 2011 najzávažnejší zločin v povojnových dejinách Nórska. Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v Osle - explózia pripravila o život osem ľudí. Neskôr sa presunul na ostrov Utöya, ležiaci zhruba 40 kilometrov severozápadne od Osla. Oblečený vo falošnej policajnej uniforme tam zastrelil 69 prevažne mladých ľudí, ktorí boli na letnom tábore mládežníckej organizácie sociálnodemokratickej Strany práce (AP). Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.



V roku 2012 bol odsúdený na 21 rokov väzenia, v tom čase najprísnejší trest v Nórsku. Súd ho môže predĺžiť, ak bude Breivik považovaný za hrozbu pre spoločnosť. Odvtedy je viac ako 12 rokov držaný oddelene od ostatných väzňov.



Po odpykaní prvých desiatich rokov trestu môže Breivik v pravidelných intervaloch žiadať o predčasné prepustenie. Prvýkrát to urobil začiatkom roka 2022, ale neuspel. Aj tentoraz sú jeho šance mizivé.



Termín, dokedy súd rozhodne o jeho druhej žiadosti, zatiaľ nie je známy.