< sekcia Zahraničie
Prokuratúra obvinila bývalého prezidentského kandidáta Georgescua
Sudca teraz musí rozhodnúť, či sú dôkazy dostatočné na začatie procesu.
Autor TASR
Bukurešť 16. septembra (TASR) — Rumunský generálny prokurátor Alex Florenta v utorok oznámil, že obvinila 22 osôb z pokusu o spáchanie trestných činov vedúcich k zmene ústavného poriadku a šírenia nepravdivých informácií. Je medzi nimi aj krajne pravicový politik Calin Georgescu, ktorý vlani v novembri nečakane zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb, tie však najvyšší súd neskôr zrušil, keď sa objavili podozrenia, že do nich zasahovalo Rusko. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
Sudca teraz musí rozhodnúť, či sú dôkazy dostatočné na začatie procesu.
Podľa prokuratúry zistenia z vyšetrovania naznačujú, že po anulovaní volieb sa Georgescu, ktorému bolo následne zakázané znova kandidovať, spolčil s takisto obvineným Horatiuom Potrom, bývalým vojakom francúzskej cudzineckej légie, a to s cieľom zorganizovať násilné protesty.
Potra bol obvinený v neprítomnosti, keďže je na úteku. Prokuratúra tvrdí, že zostavil „polovojenskú skupinu“ tvorenú 20 ľuďmi, ktorá sa so zbraňami a výbušninami vydala smerom k hlavnému mestu Bukurešť, no po telefonáte na tiesňovú linku ju zastavila polícia. Florenta na tlačovej konferencii uviedol, že 55-ročný Potra sa v súčasnosti snaží získať azyl v Rusku.
Obvinil tiež Rusko, že prinajmenšom od roku 2022 uskutočnilo viac než 85.000 kybernetických útokov na volebnú infraštruktúru v Rumunsku. Prostredníctvom sociálnych médií boli vedené masívne dezinformačné a manipulačné kampane. Na ovplyvňovanie hlasovania a verejnej mienky Moskva použila sociálne inžinierstvo a techniky mikrotargetingu.
Kybernetické útoky spojené s proruskými skupinami Lockbit, Lynx, Akira a Ransom Hub boli zamerané na viac ako 13 štátnych inštitúcií, 12 dopravných firiem a 17 bánk, uviedol Florenta. Georgescu ťažil z intenzívnych online kampaní, keď ho propagovalo viac než 40 skupín, o ktorých je známe, že šíria dezinformácie a majú 1,3 milióna členov.
Moskva akúkoľvek účasť na dezinformačných kampaniach v Rumunsku poprela.
„V tejto súvislosti je nevyhnutná medzinárodná solidarita a posilnená spolupráca v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ uviedol na sieti X rumunský prezident Nicušor Dan, ktorý sa stal hlavou štátu v opakovaných voľbách, konaných v máji tohto roku.
Vo februári tohto roku začala rumunská prokuratúra trestné stíhanie Georgescua, ktorého obvinila okrem iného z podnecovania k podkopávaniu ústavného poriadku, zneužívania financovania kampane a podpory fašistických, rasistických, xenofóbnych a antisemitských organizácií.
Sudca teraz musí rozhodnúť, či sú dôkazy dostatočné na začatie procesu.
Podľa prokuratúry zistenia z vyšetrovania naznačujú, že po anulovaní volieb sa Georgescu, ktorému bolo následne zakázané znova kandidovať, spolčil s takisto obvineným Horatiuom Potrom, bývalým vojakom francúzskej cudzineckej légie, a to s cieľom zorganizovať násilné protesty.
Potra bol obvinený v neprítomnosti, keďže je na úteku. Prokuratúra tvrdí, že zostavil „polovojenskú skupinu“ tvorenú 20 ľuďmi, ktorá sa so zbraňami a výbušninami vydala smerom k hlavnému mestu Bukurešť, no po telefonáte na tiesňovú linku ju zastavila polícia. Florenta na tlačovej konferencii uviedol, že 55-ročný Potra sa v súčasnosti snaží získať azyl v Rusku.
Obvinil tiež Rusko, že prinajmenšom od roku 2022 uskutočnilo viac než 85.000 kybernetických útokov na volebnú infraštruktúru v Rumunsku. Prostredníctvom sociálnych médií boli vedené masívne dezinformačné a manipulačné kampane. Na ovplyvňovanie hlasovania a verejnej mienky Moskva použila sociálne inžinierstvo a techniky mikrotargetingu.
Kybernetické útoky spojené s proruskými skupinami Lockbit, Lynx, Akira a Ransom Hub boli zamerané na viac ako 13 štátnych inštitúcií, 12 dopravných firiem a 17 bánk, uviedol Florenta. Georgescu ťažil z intenzívnych online kampaní, keď ho propagovalo viac než 40 skupín, o ktorých je známe, že šíria dezinformácie a majú 1,3 milióna členov.
Moskva akúkoľvek účasť na dezinformačných kampaniach v Rumunsku poprela.
„V tejto súvislosti je nevyhnutná medzinárodná solidarita a posilnená spolupráca v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ uviedol na sieti X rumunský prezident Nicušor Dan, ktorý sa stal hlavou štátu v opakovaných voľbách, konaných v máji tohto roku.
Vo februári tohto roku začala rumunská prokuratúra trestné stíhanie Georgescua, ktorého obvinila okrem iného z podnecovania k podkopávaniu ústavného poriadku, zneužívania financovania kampane a podpory fašistických, rasistických, xenofóbnych a antisemitských organizácií.