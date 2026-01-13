< sekcia Zahraničie
Prokuratúra obvinila dvoch mužov z plánovania sabotáži na Ukrajine

Autor TASR
Berlín 13. januára (TASR) - Nemecká prokuratúra oznámila v utorok, že obvinila dvoch Ukrajincov z napomáhania Rusku pri sabotážach. Podľa nej plánovali zaslať výbušné balíky z Nemecka na Ukrajinu podľa pokynov ruskej spravodajskej služby, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Obvinení Daniil B. a Vladyslav T. spolupracovali s Yevhenom B. na odoslaní dvoch balíkov z Kolína nad Rýnom so sledovacím GPS zariadením. „Cieľom bolo preskúmať dopravné trasy a logistické procesy prepravnej služby a neskôr prostredníctvom nej poslať balíky so zápalnými zariadeniami,“ ozrejmila prokuratúra. Pokyny údajne prijali od ruskej bezpečnostnej služby cez prostredníkov v ukrajinskom meste Mariupol, ktoré Rusko okupuje od mája 2022.
„Balíky mali byť doručené do ukrajinských oblastí, ktoré nie sú pod správou Ruska, a mali spôsobiť čo najväčšie škody, aby oslabili pocit bezpečia miestnych,“ vysvetlila prokuratúra.
Úrady zadržali Vladyslava a Daniila v máji v Kolíne nad Rýnom a Kostnici a obvinili ich zo špionáže, sabotáže a podpaľačstva. Yevhena zadržali v máji vo švajčiarskom kantóne Thurgau a v decembri vydali do Nemecka.
Nemecko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajine v roku 2022 v stave vysokej pohotovosti pre obavy zo sabotáží, ktoré riadi Moskva. V decembri sa pred súd postavili Armén, Ukrajinec a Rus pre obvinenia zo sledovania bývalého ukrajinského vojaka, ktorého sa zrejme pokúšali zabiť, píše AFP.
Rusko poprelo, že by sa týchto operáciách podieľalo.
