Prokuratúra obvinila muža, ktorý autom útočil na vianočných trhoch
Začiatok súdneho procesu zatiaľ nebol stanovený.
Autor TASR
Magdeburg/Naumburg 19. Augusta (TASR) — Generálna prokuratúra v nemeckom meste Naumburg vzniesla obvinenia voči vodičovi, ktorý vlani 20. decembra vnikol svojím autom do areálu vianočných trhov v Magdeburgu. Okrem šesťnásobnej vraždy a pokusu o vraždu 338 ľudí je 50-ročný saudskoarabský lekár Tálib A. obvinený aj z ťažkej ujmy na zdraví, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Obeťami útoku Táliba A., ktorý trval jednu minútu a štyri sekundy, je päť žien vo veku od 45 do 75 rokov a deväťročný chlapec. Obvinený ho spáchal s požičaným autom, ktorým vrážal do ľudí rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Podľa prokuratúry zranil celkovo 344 ľudí.
Prokurátora požiadala o vypracovanie psychiatrického posudku na určenie trestnej zodpovednosti Táliba A. Vo vyhlásení k obžalobe uviedla, že útočník nebol počas jazdy pod vplyvom alkoholu.
Podľa prokuratúry Tálib A., ktorý žije v Nemecku od roku 2006, svoj čin vykonal zrejme preto, že bol nespokojný a frustrovaný z priebehu a výsledkov občianskoprávnych sporov a neuspel s podaním rôznych trestných oznámení. Jeho cieľom bolo autom zabiť čo najviac ľudí.
Vyšetrovatelia zistili, že Tálib A. svoj čin niekoľko týždňov detailne plánoval a pripravoval. Nemal žiadnych komplicov a nikto iný nevedel, čo zamýšľa.
Tálib A. pôvodne pracoval ako lekár v zariadení v Bernburgu, kde sa na troch oddeleniach staral o duševne chorých páchateľov trestných činov. Začiatkom februára sa zistilo, že jeho kolega mal niekoľko mesiacov pred útokom obavy o stav Táliba A. a túto informáciu odovzdal svojim nadriadeným.
