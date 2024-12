Prokuratúra obvinila tri osoby napojené na IS z prípravy terorizmu

Štokholm 2. decembra (TASR) - Švédska prokuratúra v pondelok oznámila, že tri osoby s prepojením na Islamský štát (IS) obvinila z prípravy teroristického činu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prokuratúra tiež vyhlásila, že zmienené tri osoby a jednu ďalšiu obvinila aj z členstva v teroristickej organizácii. Trestnej činnosti sa podľa nej dopustili v období od septembra 2023 do marca 2024. Podrobnosti o povahe týchto činov neuviedla.



Dodala, že z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že osoby mali prepojenie na členov IS v rôznych častiach sveta, najmä v Somálsku, ako aj na ľudí, ktorí sú v súvislosti s terorizmom vyšetrovaní v zahraničí.