Prokuratúra obvinila ženu, ktorá e-kolobežkou zrazila mladú Talianku

Paríž 27. júna (TASR) - Parížska prokuratúra vzniesla obvinenie voči žene, ktorá neopatrnou jazdou na elektrickej kolobežke spôsobila smrť mladej Talianke. K incidentu došlo 14. júna na nábreží Seiny v centre Paríža.



Mladá žena, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, bola obvinená zo zabitia z nedbanlivosti, pričom za priťažujúcu okolnosť sa považuje, že zranenej Talianke neposkytla pomoc a z miesta činu ušla.



Obvinenie voči mladej Francúzke bolo vznesené v sobotu neskoro večer, agentúra AFP o tom informovala v nedeľu. Obvinená žena bude až do súdneho procesu na slobode, ale pod dohľadom justičných orgánov.



Obvinená žena bola zdržaná vo štvrtok po desiatich dňoch pátrania.



Spolu s ňou vzali do väzby aj ďalšiu mladú ženu, ktorá bola v čase incidentu spolujazdkyňou na e-kolobežke. Táto druhá žena bola v piatok prepustená na slobodu.



Talianka Miriam S., rodáčka z Ríma žijúca v Paríži, pri náraze kolobežky spadla, pričom si udrela hlavu a utrpela aj zástavu srdca. O dva dni neskôr v nemocnici zomrela.



Tento incident vo Francúzsku oživil debatu o bezpečnostných rizikách, ktoré predstavuje používanie veľmi obľúbených e-kolobežiek v rušných uliciach Paríža.



Mnohí Parížania i poslanci zastupiteľstva upozorňujú na to, že kolobežky zaberajú miesto na už aj tak preplnených chodníkoch a námestiach.



Oficiálne je jazda na kolobežkách po chodníkoch zakázaná a na kolobežkách smie jazdiť len jedna osoba. Tieto nariadenia sa v praxi často nedodržiavajú a ich kontrola je nedostatočná. Mnoho jazdcov na e-kolobežkách vrátane turistov tieto pravidlá ignoruje alebo o nich nevie.



Okrem toho, v Paríži platí pre e-kolobežky maximálna povolená rýchlosť 20 km/h. Zakazuje sa aj ich státie na chodníkoch alebo námestiach - napriek tomu sú často odstavené mimo určených stanovíšť alebo ležia prevrátené.



Agentúra AFP pripomenula, že v roku 2019 bol e-kolobežkou na parížskom predmestí Levallois-Perret zrazený asi 80-ročný muž, ktorý svojim zraneniam podľahol. Vlani zasa v Paríži po zrážke s e-kolobežkou zomrela 75-ročná žena.