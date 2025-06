Prokuratúra obžalovala 34 osôb v súvislosti s požiarom v Kočani

Skopje 14. júna (TASR) - V súvislosti s marcovým požiarom v nočnom klube v meste Kočani v Severnom Macedónsku, ktorý si vyžiadal 62 obetí, prokuratúra obžalovala 34 osôb vrátane bývalých ministrov. Oznámil to v piatok generálny prokurátor Ľupčo Kocevski, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Kocevski na tlačovej konferencii uviedol, že medzi obžalovanými je majiteľ klubu, bývalí ministri, starostovia, riaditelia národného riaditeľstva pre ochranu a záchranu, majiteľ a členovia bezpečnostnej agentúry, stavební inšpektori a ďalší predstavitelia.



Obžaloba bola podaná na súd v Kočani, ktorý ju ešte musí schváliť, objasňuje AFP. Podľa prokurátora je namierená proti „34 fyzickým osobám a trom právnickým osobám za trestné činy, ktoré spôsobili značné nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí a majetku vo veľkom rozsahu“.



Jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky vypukol v noci na nedeľu 16. marca počas koncertu hip-hopovej skupiny DNK v podniku Pulse v Kočani na východe Severného Macedónska. Bezprostredne po tragédii hlásili 59 obetí a ďalších takmer 200 zranených, z ktorých desiatky previezli do nemocníc v zahraničí, keďže miestne zariadenia ich nápor nezvládali. Zraneniam neskôr podľahli ďalšie tri osoby vrátane manažéra klubu Pulse.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar spôsobila zábavná pyrotechnika. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha preplneného nočného klubu. Na mieste vznikla aj tlačenica, ktorá prispela k vysokému počtu takmer výlučne mladých obetí.



Tím zložený z desiatich prokurátorov vyšetroval činnosť klubu od jeho otvorenia v roku 2012, uviedol Kocevski. Obsah obžaloby podľa AFP ukázal, že takmer všetky predpisy týkajúce sa prevádzky nočného klubu boli porušené. Nezrovnalosti zahŕňajú porušenie požiarnych predpisov, bezpečnostných plánov vrátane nedostatočného počtu hasiacich prístrojov a núdzových východov, falšovanie licencií, ale aj stavebných a rekonštrukčných povolení.



„Všetci (obžalovaní) mali právomoc a zákonné kompetencie zabrániť tragédii alebo znížiť jej potenciál, pokiaľ ide o straty na životoch, ale nikto to neurobil,“ povedal prokurátor. Dodal, že „vedome ignorovanie bezpečnostných postupov“ zo strany mnohých jednotlivcov a inštitúcií prispelo k mimoriadne vážnym následkom a k neschopnosti zabrániť tragédii a včas zachrániť 62 ľudí.



V rámci samostatného vyšetrovania vedeného protikorupčnými prokurátormi a prokurátormi pre organizovaný zločin vo štvrtok zadržali 13 policajtov a predstaviteľov.