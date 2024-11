Prokuratúra: Podozriví z daňových podvodov spôsobili škodu 26,5 mil.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) na Slovensku začal oficiálne konanie voči šiestim členom organizovanej zločineckej skupiny a dvom spoločnostiam, ktorí sú podozriví z daňových podvodov. Slovenský daňový úrad odhadol únik na daniach na približne 26,5 milióna eur, uviedla Európska prokuratúra v stredajšej tlačovej správe, informuje TASR.



Podozriví údajne obchodovali s drahými kovmi – zlatom, striebrom, platinou a paládiom, pričom sa pri cezhraničných transakciách vyhýbali daňovým povinnostiam. Tovar nakupovali od dodávateľov z Nemecka a Británie a následne ho ďalej predávali do Londýna, Belgicka a na Slovensko, už ale bez DPH. Podľa vyšetrovania podozriví údajne využívali pri cezhraničnom obchode spoločnosť sídliacu v Bratislave.



V prípade preukázania viny by podozrivým na Slovensku hrozil trest odňatia slobody od troch do desiatich rokov.



V Nemecku spôsobila táto organizovaná zločinecká skupina stratu na DPH vo výške najmenej 23 miliónov eur. Nemecký súd v tejto súvislosti odsúdil štyroch členov tejto skupiny, pričom dvaja podozriví si už v Nemecku odpykávajú tresty odňatia slobody.