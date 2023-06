Prokuratúra: Poľsko nebolo základňou sabotérov plynovodov Nord Stream

Varšava 22. júna (TASR) - Neexistujú dôkazy, že organizačná základňa vlaňajšej sabotáže plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori sa nachádzala na území Poľska. Vo štvrtok to vyhlásila poľská prokuratúra, čím odmietla špekulácie, že útočníci výbuchy plánovali z Poľska. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa prokuratúry tiež neexistujú priame dôkazy, že do sabotáže bola zapojená 15-metrová rekreačná jachta Andromeda.



"Tvrdenie, že Poľsko bolo operačnou základňou sabotáže plynovodu Nord Stream, sa nezakladá na pravde a nepodporujú ho ani dôkazy z vyšetrovania," uviedla poľská generálna prokuratúra. Dodala, že na sabotáži sa nezúčastňovali ani žiadni občania Poľska.



Ako prvý informoval o Poľsku ako možnej základni sabotérov denník The Wall Street Journal. Záležitosť vtedy vyšetrovali nemeckí vyšetrovatelia, ktorí tiež zrekonštruovali dvojtýždňovú plavbu Andromedy. Pomocou údajov z rádiového a navigačného zariadenia Andromedy, satelitných a mobilných telefónov a e-mailových účtov sa zistilo, že jachta sa odchýlila od svojho kurzu a vstúpila do poľských vôd.



"Vyšetrovatelia zistili, že na palubu Andromedy nebol počas jej (12-hodinového) pobytu v poľskom prístave naložený žiaden náklad. Posádku jachty zároveň skontrolovala poľská pohraničná stráž," dodala prokuratúra.



Poľský denník Rzeczpospolita priniesol informácie o tom, že na palube Andromedy sa nachádzalo šesť osôb s bulharskými cestovnými dokladmi.