< sekcia Zahraničie
Prokuratúra požiadala súd o vydanie európskeho zatykača na Ziobra
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka.
Autor TASR
Varšava 10. februára (TASR) - Poľská prokuratúra v utorok požiadala o vydanie európskeho zatykača na bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Je podozrivý z viacerých trestných činov vrátane zneužívania financií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Návrh podal prokurátor krajskej prokuratúry na súd vo Varšave, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia prokuratúry.
Ziobro je podozrivý zo spáchania 26 trestných činov a vysokú mieru pravdepodobnosti ich spáchania podľa prokuratúry potvrdil súd rozhodnutím o jeho väzobnom stíhaní z 5. februára. Prokuratúra 6. februára vyhlásila po ňom pátranie prostredníctvom zatykača.
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka. Exminister v decembri odcestoval do Budapešti, kde získal politický azyl a odvtedy sa tam zdržiava. Ziobro bol v rokoch 2015 - 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Ziobro je podozrivý zo spáchania 26 trestných činov a vysokú mieru pravdepodobnosti ich spáchania podľa prokuratúry potvrdil súd rozhodnutím o jeho väzobnom stíhaní z 5. februára. Prokuratúra 6. februára vyhlásila po ňom pátranie prostredníctvom zatykača.
Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka. Exminister v decembri odcestoval do Budapešti, kde získal politický azyl a odvtedy sa tam zdržiava. Ziobro bol v rokoch 2015 - 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS).