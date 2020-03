Prokuratúra predvolala Guaidóa v rámci vyšetrovania pokusu o prevrat

Caracas 31. marca (TASR) - Štátna prokuratúra vo Venezuele si predvolala opozičného lídra Juana Guaidóa v prípade údajného "pokusu o štátny prevrat" a pokusu o atentát. Oznámil to v utorok generálny prokurátor Tarek William Saab, píše agentúra AFP.



Generálny prokurátor Tarek William Saab uviedol, že Guaidó - predseda Národného zhromaždenia, ktorého uznalo za dočasného prezidenta viac ako 50 krajín -, by mal pred prokurátora predstúpiť vo štvrtok.



Predvolanie súvisí s vyšetrovaním po zadržaní kontrabandu zbraní v susednej Kolumbii, ktoré sa podľa neho mali následne prepašovať do Venezuely. Predvolanie doručili v pondelok večer do rúk šéfovi Guaidóovej ochranky.



Kolumbijské jednotky v uplynulom týždni zhabali kontraband zbraní spájaný s bývalým venezuelským generálom, po ktorom pre obvinenia z obchodovania s drogami pátrali aj Spojené štáty. Generál Clíver Alcalá sa vzdal v Kolumbii a v uplynulom týždni ho odovzdali americkým úradom.



Podľa utorňajšieho vyhlásenia generálneho prokurátora vo vysielaní televízie zadržaný generál pracoval na základe "priamych pokynov od pána Juana Guaidóa".



Guaidó sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny s tým, že chce zosadiť nelegitímne znovuzvoleného Nicolása Madura. Ten zvíťazil v sporných prezidentských voľbách v roku 2018, čím zostal vo funkcii na druhé volebné obdobie.



Guaidóa za dočasného prezidenta uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane USA. Maduro má na svojej strane venezuelskú armádu, Kubu, Čínu a Turecko.



Venezuela čelí dlhodobej humanitárnej kríze, ľudia trpia okrem iného nedostatkom liekov a zdravotníckeho materiálu. Obavy, či Madurova vláda bude schopná kontrolovať šírenie vírusu, vyvoláva aj nedostatočné vybavenie nemocníc a upadajúci systém verejného zdravotníctva v krajine.



Líder venezuelskej opozície Guaidó v sobotu v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 vyzval na vytvorenie vlády pre mimoriadne situácie, v ktorej budú mať zastúpenie všetky strany politického spektra.



Maduro v súvislosti s nákazou koronavírusom nariadil 17. marca karanténu na celom území Venezuely.