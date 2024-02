Prokuratúra sa odvolala proti prevozu Fritzla do bežného väzenia

Viedeň 1. februára (TASR) - Rakúska prokuratúra sa odvolala proti rozhodnutiu súdu schváliť prevoz Josefa Fritzla z psychiatrickej liečebne do bežného väzenia. Oznámil to vo štvrtok krajinský súd v meste Krems a rozhodovať o odvolaní bude súd vo Viedni. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Krajinský súd v Kremse minulý týždeň schválil prevoz Fritzla z psychiatrickej liečebne do bežného väzenia pod podmienkou, že počas 10-ročnej skúšobnej lehoty bude musieť pravidelne navštevovať psychoterapiu a podrobovať sa psychiatrickým vyšetreniam.



Súd svoje rozhodnutie zdôvodnil psychiatrickým posudkom, podľa ktorého už Fritzl nepredstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť. Žiadosť o prepustenie z väzby zamietol.



Josef Fritzl (88) 24 rokov väznil svoju dcéru Elisabeth v pivnici svojho domu, pravidelne ju znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich zomrelo na neliečenú chorobu. O jeho činoch sa verejnosť dozvedela v apríli 2008. O rok neskôr bol odsúdený na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbalosti.