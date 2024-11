Prokuratúra súhlasí odložiť rozsudok pre Trumpa v kauze pornoherečky

Washington 20. novembra (TASR) - Prokuratúra v New Yorku súhlasí s odložením vyrieknutia rozsudku proti Donaldovi Trumpovi v kauze podplácania pornoherečky na rok 2029, keď novozvolenému prezidentovi USA uplynie nadchádzajúc mandát. Predsedajúceho sudcu Juana Merchana však vyzvala, aby prípad úplne nezrušil, ako to žiadajú Trumpovi právnici. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC.



Prokuratúra navrhla sudcovi, aby dal obom stranám čas do 9. decembra na preskúmanie prípadu a prípadné ďalšie podania vo veci. Predbežný dátum vynesenia rozsudku je 26. november, no televízia BBC očakáva ďalší odklad.



Porota newyorského súdu ešte koncom mája uznala Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť. S prípadom súviselo aj falšovanie obchodných záznamov.



Najvyšší súd USA však v júli v inom prípade rozhodol, že americkí prezidenti a exprezidenti majú "absolútnu imunitu" v súvislosti s výkonom funkcie a "prinajmenšom predpokladanú imunitu pri skutkoch v širšom okruhu úradných povinností".



Sudca Merchan minulý týždeň vyhovel žiadosti manhattanského okresného prokurátora Alvina Bragga o pozastavenie všetkých konaní vo veci s cieľom zvážiť, ako k prípadu pristupovať vzhľadom na blížiacu sa Trumpovu inauguráciu 20. januára 2025.



Obhajoba chce, aby Merchan rozsudok úplne zrušil na základe rozhodnutia o prezidentskej imunite a tiež vzhľadom na blížiace sa funkčné obdobie nového prezidenta.



Newyorská prokuratúra však argumentuje, že obvinenia v tomto prípade nesúvisia s oficiálnymi prezidentskými aktivitami. Zdôraznila, že súdne konanie aj výrok poroty prišli ešte pred júlovým verdiktom Najvyššieho súdu.



"Ľudia si hlboko vážia úrad prezidenta, uvedomujú si požiadavky a povinnosti spojené s týmto úradom a uznávajú, že inaugurácia obžalovanej osoby vyvolá bezprecedentné právne otázky. Takisto hlboko rešpektujeme základnú úlohu poroty v našom ústavnom systéme," píše sa v podaní prokuratúry.