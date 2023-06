Prokuratúra upovedomila právnikov Trumpa o vyšetrovaní

Washington 8. júna (TASR) - Americká prokuratúra oficiálne upovedomila právnikov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ho vyšetrujú pre podozrenia z nezákonného prechovávania tajných dokumentov. Takéto oznámenie by mohlo byť predzvesťou toho, že by voči Trumpovi mohla byť následne vznesená obžaloba, napísala vo štvrtok agentúra AFP.



Oznámenie o prebiehajúcom vyšetrovaní podľa správ amerických médií zaslané Trumpovým právnikom úradom špeciálneho prokurátora Jacka Smitha, ktorého vyšetrovaním celej kauzy poveril minister spravodlivosti USA Merrick Garland.



Kedy Trumpov právny tím uvedený list dostal, nie je jasné. Jeho odoslanie však môže nasvedčovať tomu, že prokuratúra už v prípade zhromaždila dostatok dôkazov a že by v ďalšej fáze mohla pristúpiť ku vzneseniu obvinení.



Vyšetrovanie sa týka utajovaných dokumentov, ktoré Trump po odchode z Bieleho domu v január 2021 uložil vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. FBI vlani v auguste pri prehliadke tohto Trumpovho sídla zaistila 11.000 strán dokumentov.



Exprezident by v tomto prípade mohol čeliť obvineniam z marenia spravodlivosti, keďže celé mesiace zrejme bránil úsiliu o nájdenie predmetných dokumentov.



"Nikto mi nepovedal, že budem obžalovaný a nemal by som byť, pretože som neurobil nič zlé," reagoval v stredu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social na medializované správy o zaslaní oficiálneho oznámenia o vyšetrovaní.



Trumpovi právnici sa podľa správ amerických médií stretli v pondelok so zástupcami amerického ministerstva spravodlivosti, aby obhájili svoj postoj, že sa ich klient nedopustil žiadneho trestného činu a nemali by preto čeliť žiadnej obžalobe.