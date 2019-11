Prokuratúra už vypočula väčšinu obetí francúzskeho pedofila

Brusel 18. novembra (TASR) - Vyšetrovanie odhalilo, že francúzsky dôchodca Joel Le Scouarnec (68) mohol počas výkonu svojej chirurgickej praxe sexuálne zneužiť približne 250 mladistvých pacientov. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odkazom na pondelňajšie vyjadrenie prokuratúry z francúzskeho mesta La Rochelle.



Podľa francúzskych aj belgických médií ide o prípad pedofílie bezprecedentného rozsahu. Le Scouarnec bol pre činy spájané s pedofíliou a sexuálnymi útokmi voči štyrom mladistvým uväznený už v máji 2017 a v auguste tohto roku sa s ním začalo druhé súdne pojednávanie vo veci ďalších podobných prípadov. K tomu dopomohli aj "tajné denníky", podrobné zápisky o vykonaných činoch, ktoré vyšetrovatelia objavili počas domovej prehliadky u tohto bývalého špecialistu na viscerálnu (brušnú) chirurgiu. Denníky obsahovali 250 krstných mien detí. Aj na ich základe mohla obžaloba uviesť, že obvinený počas desiatok rokov sexuálne napadol desiatky mladistvých.



Prokurátor Laurent Zuchowicz z La Rochelle v tejto súvislosti v pondelok vyhlásil, že sa podarilo identifikovať 250 potenciálnych obetí, ktoré prišli do styku s pedofilnými praktikami Le Scouarneca. Bývalý lekár v rokoch 1989 až 2017 vykonával prax vo viacerých mestách Francúzska (Vannes, Lorient, Loches a Jonzac).



Prokuratúra uviedla, že spomedzi 250 identifikovaných obetí sa podarilo vypočuť 209 osôb, pričom mnohé z nich mali "konkrétne spomienky" na nezákonné praktiky Le Scouarneca. Prokurátor spresnil, že 184 obetí chce podať súdnu sťažnosť. Väčšina z nich (okrem troch osôb) bola v čase sexuálneho zneužitia maloletá.



Obvinený chirurg je zadržiavaný vo väzení Des Saintes v Bordeaux, kde pobudne až do konania súdneho procesu, ktorý by sa mal konať na prelome rokov 2019 a 2020. Le Scouarnec čelí obvineniam z činov znásilnenia a sexuálneho násilia, obnažovania sa a šírenia detských pornografických obrázkov.