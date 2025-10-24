< sekcia Zahraničie
Prokuratúra v Istanbule obvinila väzneného Imamogla zo špionáže
Autor TASR
Ankara 24. októbra (TASR) - Istanbulská prokuratúra začala nové vyšetrovanie väzneného primátora Ekrema Imamogla pre obvinenie zo špionáže. Polícia v tomto prípade zadržala aj šéfredaktora televíznej stanice Tele1. S odvolaním na agentúru Anadolu o tom informovala AFP, píše TASR.
Hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028 zadržali v marci v rámci vyšetrovania korupcie. Imamoglu je odvtedy vo väzbe, pričom jeho zadržanie vyvolalo masové protesty v Turecku. Kritici vnímajú jeho zadržanie ako politický krok proti hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strane (CHP), ktorej kandidátom v prezidentských voľbách je práve Imamoglu. Turecké orgány zadržali dokopy 11 starostov zo strany CHP a desiatky opozičných úradníkov.
Terčom najnovšieho vyšetrovania je aj Necati Özkan, manažér Imamoglových predvolebných kampaní v komunálnych voľbách v rokoch 2019 a 2024. Özkana zadržali v rovnakom čase ako istanbulského primátora a taktiež je naďalej vo väzbe.
Ďalším menovaným v novom vyšetrovaní je Merdan Yanardag, šéfredaktor proopzičnej televíznej stanice Tele1, ktorého polícia zadržala v piatok v jeho dome, oznámil turecký odborový zväz novinárov a skupina na ochranu mediálnych práv MLSA. Polícia následne vykonala raziu aj v priestoroch televíznej stanice.
„Šéfredaktora stanice Tele1 Merdana Yanardaga zadržali pre obvinenia zo špionáže počas ďalšej razie v skorých ranných hodinách. Nemôžu ho označovať za špióna, ani špionáž nemôže pochádzať z poctivej žurnalistiky,“ uviedol odborový zväz na sociálnej sieti X a vyzval na prepustenie šéfredaktora.
Toto vyšetrovanie podľa AFP začalo v júli zadržaním tureckého obchodníka Hüseyina Güna pre podozrenie zo špionáže pre cudzie štáty. Prokuratúra ho spoločne s Özkanov obvinila z údajného poskytovania tajných volebných údajov zahraničným spravodajským službám počas volebnej kampane v roku 2019.
