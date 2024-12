Prokuratúra v Južnej Kórei vedie vyšetrovanie proti prezidentovi

Soul 8. decembra (TASR) - Juhokórejská prokuratúra vedie proti prezidentovi Jun Sok-jolovi vyšetrovanie pre podozrenie z vlastizrady a zneužitia moci. S odvolaním sa na zdroj z prokuratúry o tom v nedeľu informovala agentúra Jonhap, ktorá dodala, že na prezidenta bolo pre kontroverzné vyhlásenie stanného práva podaných mnoho podnetov, cituje TASR.



Médiá okrem toho informovali, že bývalý minister obrany Kim Jong-hjun, označený za jedného z hlavných strojcov vyhlásenia stanného práva, bol v nedeľu zadržaný, vypočúvaný a následne vzatý do väzby. Viaceré médiá informovali, že polícia v jeho kancelárii i oficiálnej rezidencii robí prehliadku.



Vyhlásenie stanného práva navrhol prezidentovi práve minister obrany. Ten sa v stredu občanom ospravedlnil za spôsobený chaos a prezidentovi ponúkol svoju rezignáciu. Jun ju vo štvrtok prijal.



V súvislosti s fiaskom okolo stanného práva podal demisiu aj minister vnútra I Sang-min. Vo svojom rezignačnom liste písal o svojej "zodpovednosti za to, že neslúžil dobre ľuďom a prezidentovi". Li uviedol, že prezident jeho demisiu prijal, informovali v nedeľu juhokórejské médiá.



Po vyhlásení stanného práva a jeho následnom odvolaní, ktoré uvrhli Južnú Kóreu do politického chaosu, vládna strana Sila ľudu (PPP) v nedeľu oznámila, že od prezidenta Juna získala prísľub, že odstúpi.



Agentúra AFP však v tejto súvislosti pripomenula, že práve vďaka zmene názoru vedenia PPP na Junovo zotrvanie vo funkcii a postoju poslancov tejto strany Jun v sobotu v parlamente unikol začatiu procedúry impeachmentu - poslanci PPP totiž hlasovanie o ňom bojkotovali.



Od prezidenta sa však medzičasom dištancoval premiér Han Tok-su, ktorý najnovšie verejnosť ubezpečuje, že vláda "preukáže pokoru" a bude sa snažiť "spolupracovať" s opozíciou v parlamente, informuje agentúra AFP.



Opozícia avizovala, že napriek neúspechu sobotňajšieho hlasovania bude pokračovať v snahách o Junovo zosadenie. "Za každú cenu odstránim Jun Sok-jola, ktorý sa stal najväčším nebezpečenstvom pre Južnú Kóreu," sľúbil opozičný líder I Če-mjong.



Prezident Jun v utorok neskoro večer nečakane vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament o niekoľko hodín vyhlásil za neplatné. Bezprostredne po tomto rozhodnutí prezidenta vypukli v Južnej Kórei protesty.