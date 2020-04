Prokuratúra v Los Angeles vzniesla ďalšie obvinenie voči Weinsteinovi

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Prokuratúra v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia vzniesla proti bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi nové obvinenie v súvislosti so sexuálnym násilím, informovala v sobotu agentúra AP.



Obvinenie bolo vznesené v spojitosti so sexuálnym útokom na ženu, ktorého sa Weinstein údajne dopustil v máji 2010 v kalifornskom meste Beverly Hills. Weinstein už v Los Angeles čelí dvom obvineniam zo znásilnenia a sexuálneho násilia.



Súd v New Yorku bývalého producenta 11. marca odsúdil na trest odňatia slobody na 23 rokov za sexuálny útok a znásilnenie. Porota ho koncom februára uznala za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013.



Weinsteinovi v prípade usvedčenia zo všetkých obvinení v Los Angeles hrozí ďalší trest odňatia slobody v dĺžke 29 rokov, uvádza agentúra AFP.



Weinstein mal v marci pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2.



Bývalého producenta obvinilo v posledných rokoch zo sexuálnych útokov viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková.