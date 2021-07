Prokuratúra v Paríži vyšetruje kauzu sledovania novinárov

Paríž 20. júla (TASR) - Parížska prokuratúra začala v utorok vyšetrovanie pokusu o sledovanie francúzskych novinárov pomocou izraelského špionážneho softvéru Pegasus. Prípad odhalilo v nedeľu mediálne konzorcium. Zo sledovania francúzskych novinárov je podozrivá marocká tajná služba, informovala agentúra AFP s tým, že marocké úrady toto obvinenie odmietajú.



Prokuratúra bude viesť svoje vyšetrovanie na základe podozrenia zo spáchania desiatich trestných činov vrátane narušenia súkromia, sledovania korešpondencie, podvodného prístupu k počítačovému systému a zločinu sprisahania.



Svoje vyšetrovanie začína prokuratúra v Paríži viesť na základe trestného oznámenia, ktoré podalo mediálne konzorcium Mediapart, keďže sledovaní boli údajne jeho dvaja novinári. Rovnaké trestné oznámenie avizoval aj satirický týždenník Canard enchainé.



Spoločnosť NSO Group a jej špionážny softvér Pegasus – schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať dáta – sa dostáva na titulky novín od roku 2016, keď bola firma obvinená, že takto pomáhala sledovať jedného disidenta v Spojených arabských emirátoch.



Z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50.000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom v nedeľu informovali viaceré neziskové organizácie a svetové médiá, vyplýva, že obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus boli aktivisti, novinári, politici a obchodní riaditelia na celom svete.



Je medzi nimi 189 novinárov z médií ako Agence France-Presse (AFP), The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, El País, Associated Press (AP), Le Monde, Bloomberg, The Economist či Reuters. Medzi touto zhruba tisíckou ľudí sa nachádza aj niekoľko členov arabských kráľovských rodín, 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych úradníkov – vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.



Na zozname sú telefónne čísla osôb, o ktoré sa od roku 2016 zaujímali vlády krajín vrátane Azerbajdžanu, Bahrajnu, Indie, Kazachstanu, Maďarska, Maroka, Mexika, Rwandy, Saudskej Arábie či SAE. Ako však uvádza AFP, nie je jasné, koľko z mobilných zariadení bolo terčom sledovania a koľko z nich Pegasus skutočne napadol.



NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti zločinu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej reakcii na škandál súvisiaci so špionážnym softvérom v pondelok v Prahe uviedla, že je "úplne neprijateľný".



"Musí sa to ešte preveriť, ale ak je to tak, potom je to úplne neprijateľné," povedala podľa AFP šéfka EK novinárom počas návštevy Prahy. Po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom tiež zdôraznila, že "slobodná tlač je jednou zo základných hodnôt Európskej únie".