Prokuratúra odmietla konať v kauze grafitu s vyobrazením Navaľného

Moskva 4. júna (TASR) - Prokuratúra v Petrohrade zrušila rozhodnutie o začatí trestného prípadu pre podozrenie z politického vandalizmu, ktorý sa týkal grafitu s vyobrazením tváre väzneného politika Alexeja Navaľného. Informoval o tom v piatok spravodajský portál Meduza.io, ktorý sa odvolal na vyjadrenia právnikov vyšetrovaných osôb. Samotná prokuratúra v Petrohrade však zatiaľ ich vyhlásenie nepotvrdila.



Čierno-biely grafit s tvárou Navaľného a nápisom Hrdina našich čias sa 28. apríla objavil na rozvodnej skrini na jednej z ulíc Petrohradu. Fotografia obrazu sa rýchlo šírila na sociálnych sieťach a dostala sa aj do médií. Ešte v ten istý deň zamestnanci petrohradských technických služieb maľbu pretreli okrovou farbou.



Na druhý deň vyšlo najavo, že polícia jedného z petrohradských obvodov začala trestné stíhanie pre podozrenie z politického vandalizmu, za ktorý v Rusku hrozia tri roky väzenia. Vyšetrovaných bolo niekoľko osôb podozrivých z autorstva nasprejovanej maľby.



Ako poznamenala právnička Marija Beľajevová, ktorá zastupovala jedného z autorov, jej mandant počas výsluchu na polícii uviedol, že maľba nesúvisí s podnecovaním politickej ani ideologickej nenávisti, ale bola "činom vyjadrujúcim milosrdenstvo a súcit osobe, ktorá sa vrátila do svojej vlasti vediac, že ju pošlú do väzenia".



Súd v Moskve svojím rozhodnutím z 2. februára zmenil Navaľného podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Na základe rozhodnutia súdu musí Navaľnyj stráviť vo väzení dva a pol roka.