Prokuratúra v Poľsku obvinila v kauze ilegálnej migrácie troch mužov

Varšava 15. novembra (TASR) - Prokuratúra v Katoviciach na juhu Poľska obvinila dvoch Rusov a jedného ukrajinského občana z organizovania prevozu nelegálnych migrantov do Nemecka, za čo im hrozí až osemročné väzenie. Informoval o tom v pondelok Poľský rozhlas.



Podľa prokuratúry bola trojica mužov súčasťou medzinárodnej zločineckej skupiny, ktorá sa za odplatu zaoberala nelegálnymi prepravami občanov Blízkeho východu do Nemecka, a to aj cez Poľsko. Členovia skupiny pôsobili aj v Grécku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku a na Blízkom východe, informovala poľská prokuratúra.



Vyšetrovanie tejto kauzy sa začalo ešte v auguste roku 2020. Týka sa celkovo 12 trestných činov, za ktorých spáchania je obvinených päť osôb.



Poľská prokuratúra spresnila, že v apríli tohto roku poľské bezpečnostné zložky zadržali dvoch vodičov, ktorých štátna príslušnosť nie je známa, a dve osoby čečenskej národnosti žijúce ilegálne v Poľsku. Po jednom podozrivom v kauze bolo vyhlásené pátranie a na jeho meno je vydaný európsky zatykač.



Počas vyšetrovania tohto prípadu zadržali poľské úrady počas tranzitu cez územie Poľska niekoľko desiatok nelegálnych migrantov z krajín Blízkeho východu. Šlo väčšinou o mužov vo veku 20-40 rokov, uvádza sa vo vyhlásení sliezskej prokuratúry.