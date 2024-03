Prokuratúra v Poľsku: Vodič v Štetíne vrazil do skupiny ľudí úmyselne

Varšava/Štetín 2. marca (TASR) - Vodič, ktorý v piatok v poľskom meste Štetín spôsobil zranenia viacerým ľuďom, vrazil do skupiny osôb úmyselne, uviedli v sobotu s odvolaním sa na prokuratúru poľská agentúra PAP a spravodajská stanica TVN24.



Prokuratúra už vzniesla proti 33-ročnému poľskému občanovi obvinenia z pokusu o zabitie väčšieho počtu ľudí a úmyselné spôsobenie katastrofy.



Poľské úrady medzitým upravili počet zranených z 19 na 20, pričom medzi zranenými je aj šesť detí.



Muž najprv v plnej rýchlosti narazil do skupiny ľudí na námestí Rodla v Štetíne a o niečo neskôr spôsobil haváriu viacerých vozidiel na ulici Aleja Wyzwolenia, v dôsledku čoho utrpelo zranenia ešte viac ľudí.



Vek zranených sa podľa úradov pohybuje od piatich do 62 rokov. Šesť z nich je v "kritickom" alebo "vážnom" stave, citovali médiá predstaviteľov nemocnice.



Tamojšia polícia už v piatok vo večerných hodinách uviedla, že páchateľ pochádzajúci zo Štetína je už štyri roky v starostlivosti psychiatrov, píše agentúra DPA.