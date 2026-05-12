Prokuratúra v Rakúsku ukončila vyšetrovanie streľby na gymnáziu
Autor TASR
Graz 12. mája (TASR) — Prokuratúra v rakúskom meste Graz ukončila vyšetrovanie streľby na tamojšom vyššom reálnom gymnáziu, pri ktorej vlani v júni prišlo o život desať ľudí, a pre nedostatok dôkazov zastavila pátranie po možných spolupáchateľoch. Oznámila to v utorok v tlačovej správe, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.
Zo záverov vyšetrovania vyplýva, že 21-ročný páchateľ, bývalý žiak gymnázia, konal sám a do svojich plánov nikoho nezasvätil. Mladík 10. júna 2025 v priestoroch školy zastrelil deväť študentov a učiteľku a vážne zranil niekoľko ďalších žiakov. Následne sa zastrelil na školských toaletách.
V posledných mesiacoch prokuratúra skúmala, či existovali nejakí spolupáchatelia alebo pomocníci, pri vyšetrovaní však nič také nezistila.
Vyhodnotenie zaistených dokumentov a dátových nosičov podľa prokuratúry ukázalo, že páchateľ útok podrobne plánoval a pripravoval. Pokiaľ ide o jeho motív, zistila, že už nejaký čas sa intenzívne venoval zhromažďovaniu informácií o prípadoch streľby na školách a očividne začal páchateľov takýchto útokov obdivovať a stotožňovať sa s nimi.
Pri streľbe použil zbrane, ktoré legálne vlastnil. „Páchateľ mal úradne vydaný zbrojný preukaz. Získanie tohto preukazu si okrem iného vyžaduje psychologické vyšetrenie potvrdzujúce spoľahlivosť pri manipulácii so zbraňami,“ konštatovala prokuratúra.
Odvodová komisia rakúskych ozbrojených síl ho však predtým na základe výsledkov psychologického vyšetrenia uznala za nespôsobilého na vojenskú službu. Vyšetrovanie tejto veci podľa prokuratúry neodhalilo žiadne dôkazy o tom, že by sa osoby zapojené do procesu získavania zbrojného preukazu dopustili trestnoprávneho konania, preto bolo vyšetrovanie aj v tejto súvislosti zastavené.
