Prokuratúra v Ríme žiada odložiť kauzu postupu úradov počas pandémie

Rím 24. novembra (TASR) - Prokurátori v Ríme požiadali vo štvrtok sudcu, aby ukončil vyšetrovanie talianskych úradníkov a predstaviteľov OSN v súvislosti s reakciou Talianska na výskyt infekčného ochorenia COVID-19 v roku 2020.



Prokuratúra prípad uzavrela bez vznesenia obvinení, pretože konštatovala, že neboli spáchané žiadne trestné činy, informovala v noci na piatok agentúra AP.



Rímski prokurátori Claudia Terracinová a Paolo Ielo žiadajú, aby bol prípad odložený. Sudca môže ich žiadosti nevyhovieť, ale takéto rozhodnutie je veľmi nepravdepodobné, konštatovala AP.



Vyšetrovanie sa spočiatku sústredilo na to, či k vysokému počtu obetí pandémie v Taliansku prispelo aj oneskorené prijímanie rozhodnutí v čase zdravotnej krízy v pandémiou ťažko postihnutom meste Bergamo. Neskôr sa predmet vyšetrovania rozšíril aj na to, či istú úlohu v počte obetí zohrala aj celková pripravenosť Talianska na krízu.



Súčasťou vyšetrovania bola aj polemika o správe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o reakcii Talianska, ktorú táto agentúra OSN pre zdravie zverejnila v máji 2020, pričom ju však o deň neskôr stiahla a už nikdy nezverejnila.



Prokurátori už bez vznesenia obvinení uzavreli vyšetrovanie, ktoré viedli voči trom predchádzajúcim talianskym ministrom zdravotníctva. Vo štvrtok požiadali sudcu, aby archivoval prípad proti deviatim ďalším predstaviteľom vrátane bývalého predstaviteľa WHO Dr. Ranieriho Guerru.



Guerra bol do roku 2017 vedúcim oddelenia prevencie na talianskom ministerstve zdravotníctva a počas pandémie bol vyslancom WHO v Taliansku. Vo svojom vyhlásení Guerra uviedol, že spor týkajúci sa pandémie vážne poškodil jeho povesť, a kritizoval tých, ktorí ho obvinili, že v čase pandémie nepodnikol kroky, aby Taliansko ochránil.



Vyšetrovanie týchto prípadov bolo široko medializované aj vzhľadom na vysoké počty pandémie v Taliansku, ktoré sa stalo prvým epicentrom covidovej pandémie v Európe.