Prokuratúra v Ríme žiada začať súdny proces v kauze vraždy doktoranda

Rím 20. januára (TASR) - Prokuratúra v Ríme v stredu oficiálne požiadala o začatie súdneho procesu so štyrmi príslušníkmi egyptských bezpečnostných zložiek vo veci brutálnej vraždy talianskeho študenta Giulia Regeniho, ktorá sa odohrala pred piatimi rokmi v aglomerácii Káhiry. Informovala o tom agentúra AFP.



Egypťania sú podľa vyhlásenia prokuratúry obvinení z únosu, sprisahania s cieľom vraždy a ťažkej ujmy na zdraví.



Regeni bol absolventom Cambridgeskej univerzity, ktorý sa venoval terénnemu výskumu odborových hnutí v Egypte. Počas pobytu v tejto severoafrickej krajine sa v januári 2016 stal obeťou únosu. Jeho zmrzačené telo sa našlo neskôr v oblasti Káhiry.



Násilná smrť Regeniho vyvolala v Taliansku pobúrenie a viedla k napätiu v diplomatických vzťahoch s Egyptom. Oživila aj kritiku politiky vlády prezidenta Abdala Fattáha Sísího v oblasti ľudských práv.



Obvineným v Regeniho prípade je jeden generál, dvaja plukovníci a major, ktorý má byť priamym vykonávateľom vraždy.



Na to, aby sa súdny proces mohol začať, musí sudca vyhovieť žiadosti prokuratúry. Štyria obvinení budú pravdepodobne súdení v neprítomnosti, pokiaľ Egypt nebude súhlasiť s ich vydaním do Talianska.



Talianski vyšetrovatelia sa na základe zozbieraných svedectiev domnievajú, že Regeniho uniesli a zabili po tom, čo si ho pomýlili so zahraničným špiónom.



Egyptské úrady od začiatku popierajú, že by v tomto prípade mohli figurovať príslušníci bezpečnostných zložiek. Začiatkom decembra minulého roku dokonca oznámili, že vyšetrovanie Regeniho vraždy "dočasne uzatvárajú" s tým, že vrah je "stále neznámy". Talianska strana však 10. decembra prostredníctvom hlavného prokurátora v Ríme Micheleho Prestipina oznámila, že má jednoznačné a významné dôkazy o vine spomínaných osôb.