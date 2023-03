Prokuratúra v Rusku žiada väzenie pre aktivistu Ivanova

Moskva 1. marca (TASR) - Ruská prokuratúra požiadala súd v Moskve, aby prodemokratickému aktivistovi Dmitrijovi Ivanovovi udelil deväťročné väzenia za poškodzovania povesti ruskej armády. TASR prevzala stredajšiu správu z portálu britského denníka The Guardian.



Ivanov viedol na sociálnej sieti Telegram kanál s názvom "Protest v MGU (Moskovskej štátnej univerzite)". Odpykal si už 25 dní väzenia za iný prípad, ale po uplynutí trestu ho v júni neprepustili. Informovala o tom rozhlasová stanica Slobodná Európa (Radio Free Europe) s odvolaním sa na miestne médiá.



Aktivista Ivanov sa vlani rozprával s denníkom Guardian na tému protivojnových aktivistov, ktorých úrady odmietli nechať odísť z Ruska. Vtedy povedal, že ak by z Ruska odišiel, "už by určite nebola cesta späť".



Zrejme by ho "v zahraničí privítali" a ruská polícia "oňho prejavovala veľký záujem". Trval však na tom, že neurobil nič protizákonné, len "povzbudzoval ostatných, aby vyšli von pokojne protestovať".



"To zákon dovoľuje," uviedol. "Nemyslím si, že by som sa mal báť alebo ujsť. Toto je moja krajina," zdôraznil ruský prodemokratický aktivista.