< sekcia Zahraničie
Prokuratúra v USA vzniesla obvinenia v kauze mosta v Baltimore
Štát Maryland odhaduje, že výstavba nového mosta bude stáť 4,3 až 5,2 miliardy dolárov a doprava by sa mohla na ňom obnoviť koncom roka 2030.
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) — Americká federálna prokuratúra v utorok oznámila, že vzniesla obvinenia z viacerých trestných činov voči spoločnosti Synergy Marine so sídlom v Singapure, majiteľovi kontajnerovej lode MV Dali, ktorá v roku 2024 narazila do Mosta Francisa Scotta Keya v Baltimore a spôsobila jeho zrútenie, pričom zahynulo šesť ľudí. V tomto prípade obvinila aj indickú spoločnosť a indického občana, zodpovedného za technický stav plavidla. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Obe spoločnosti a 47-ročný Ind sú obvinené zo sprisahania s cieľom podvodu, uvádzania nepravdivých skutočností, úmyselného neinformovania pobrežnej stráže USA a marenia vyšetrovania.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa sústredil na technický stav lode a na to, či posádka vedela o kritických problémoch ešte pred vyplávaním z prístavu. Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) už skôr zistil, že plavidlo malo dva výpadky elektriny – jeden spôsobený uvoľneným káblom a druhý poruchou palivového čerpadla. Tie vyradili riadiace systémy krátko pred jeho nárazom do piliera mosta.
Kontajnerová loď MV Dali smerujúca z Baltimoru na Srí Lanku narazila 26. marca 2024 približne o 01.30 h miestneho času do nosného piliera mosta. Po náraze sa do rieky Patapsco zrútilo hlavné mostné pole. Pri nehode zahynulo šesť robotníkov, ktorí v tom čase opravovali výtlky na vozovke.
Štvorprúdový oceľový cestný most dlhý 2,6 kilometra bol jednou z kľúčových dopravných tepien Baltimoru. Stavali ho päť rokov a otvorený bol v roku 1977. Slúžil ako obchvat centra mesta a denne po ňom prechádzali desiatky tisíc vozidiel.
Štát Maryland odhaduje, že výstavba nového mosta bude stáť 4,3 až 5,2 miliardy dolárov a doprava by sa mohla na ňom obnoviť koncom roka 2030. Podľa generálnej prokuratúry však skutočné škody presiahli túto sumu – kolaps totiž zastavil lodnú dopravu v prístave v Baltimore, narušil životy tisícov ľudí a spôsobil rozsiahle ekonomické straty.
Štát Maryland v apríli oznámil predbežnú dohodu o urovnaní sporu so Synergy Marine a vlastníkom lode, spoločnosťou Grace Ocean. V žalobe sa uvádzalo, že loď bola nespôsobilá na plavbu a nikdy nemala opustiť prístav. Detaily dohody zatiaľ nie sú zverejnené a niektoré časti sporu zostávajú otvorené. Dohoda sa netýka nárokov, ktoré Maryland vzniesol voči firme Hyundai ako výrobcovi plavidla.
Obe spoločnosti a 47-ročný Ind sú obvinené zo sprisahania s cieľom podvodu, uvádzania nepravdivých skutočností, úmyselného neinformovania pobrežnej stráže USA a marenia vyšetrovania.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa sústredil na technický stav lode a na to, či posádka vedela o kritických problémoch ešte pred vyplávaním z prístavu. Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) už skôr zistil, že plavidlo malo dva výpadky elektriny – jeden spôsobený uvoľneným káblom a druhý poruchou palivového čerpadla. Tie vyradili riadiace systémy krátko pred jeho nárazom do piliera mosta.
Kontajnerová loď MV Dali smerujúca z Baltimoru na Srí Lanku narazila 26. marca 2024 približne o 01.30 h miestneho času do nosného piliera mosta. Po náraze sa do rieky Patapsco zrútilo hlavné mostné pole. Pri nehode zahynulo šesť robotníkov, ktorí v tom čase opravovali výtlky na vozovke.
Štvorprúdový oceľový cestný most dlhý 2,6 kilometra bol jednou z kľúčových dopravných tepien Baltimoru. Stavali ho päť rokov a otvorený bol v roku 1977. Slúžil ako obchvat centra mesta a denne po ňom prechádzali desiatky tisíc vozidiel.
Štát Maryland odhaduje, že výstavba nového mosta bude stáť 4,3 až 5,2 miliardy dolárov a doprava by sa mohla na ňom obnoviť koncom roka 2030. Podľa generálnej prokuratúry však skutočné škody presiahli túto sumu – kolaps totiž zastavil lodnú dopravu v prístave v Baltimore, narušil životy tisícov ľudí a spôsobil rozsiahle ekonomické straty.
Štát Maryland v apríli oznámil predbežnú dohodu o urovnaní sporu so Synergy Marine a vlastníkom lode, spoločnosťou Grace Ocean. V žalobe sa uvádzalo, že loď bola nespôsobilá na plavbu a nikdy nemala opustiť prístav. Detaily dohody zatiaľ nie sú zverejnené a niektoré časti sporu zostávajú otvorené. Dohoda sa netýka nárokov, ktoré Maryland vzniesol voči firme Hyundai ako výrobcovi plavidla.