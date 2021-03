Prokuratúra vybrala právnikov, ktorí budú vyšetrovať guvernéra Cuoma

New York 9. marca (TASR) - Generálna prokurátorka v americkom štáte New York v pondelok oficiálne vymenovala právnikov, ktorí budú vyšetrovať demokratického guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma v spojitosti s obvineniami z pohlavného obťažovania. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Generálna prokurátorka štátu New York, takisto demokratka, Letitia Jamesová vedením vyšetrovania poverila právnikov Joona Kima a Anne Clarkovú. Kim bol prokurátorom v štáte New York v rokoch 2017-18 a Clarková pôsobí v oblasti pracovného práva.



Jamesová takisto vymenovala ďalších troch právnikov, ktorí budú pomáhať s vyšetrovaním, píše na svojej webovej stránke stanica CNBC.



Viacero žien Cuoma obviňuje z nevhodných dotykov a neprístojných vyjadrení, pripomína AP. Guvernér nevhodné dotyky odmieta a tvrdí, že časť obvinení je nepravdivá. V stredu 3. marca sa však ospravedlnil za svoje vyjadrenia a uviedol, že dostal "dôležitú lekciu" o správaní sa v prítomnosti žien.



"Už rozumiem, že som sa prával spôsobom, ktorý spôsobuje, že sa ľudia cítia nepríjemne," uviedol Cuomo v prvej verenej reakcii na obvinenia. "Nebolo to úmyselné a hlboko a vážne sa ospravedlňujem," dodal. Odstúpiť z funkcie guvernéra však nemieni.



Právnik jednej zo žien, ktoré voči Cuomovi vzniesli obvinenia, povedal, že výber právnikov poverených vedením vyšetrovania potvrdzuje, že Jamesová k záležitosti pristupuje "s veľkou vážnosťou".