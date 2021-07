Prokuratúra vyšetruje muža v súvislosti so šiestimi samovraždami

Haag 23. júla (TASR) - Holandská prokuratúra vyšetruje muža podozrivého v spojitosti s úmrtiami najmenej šiestich ľudí. Údajne im dodal smrtiacu látku, ktorú použili pri spáchaní samovraždy, uviedli v piatok príslušné úrady. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvadsaťosemročný muž pochádza z mesta Eindhoven na juhu krajiny a zadržali ho v utorok. Podľa prokuratúry čelí obvineniam z nelegálnej asistencii pri samovražde, čím porušil holandský zákon o zdravotníctve, ako podozreniam z prania špinavých peňazí.



"Prípad sa dostal na svetlo po smrti niekoľkých ľudí. Zomreli po tom, čo údajne požili smrtiacu látku, ktorú im dodal podozrivý," uviedla prokuratúra.



Vyšetrovanie odhalilo, že "sa to stalo najmenej šiestim ľuďom, ktorí v dôsledku toho zomreli". Podozrivý zjavne predával látku v období od novembra 2018 do júna 2020 a žil z prostriedkov získaných z predaja.



Prípad sa do pozornosti úradov dostal po smrti jednej ženy z obce Best blízko Eindhovenu v máji tohto roka. Podozrivý muž je vo väzbe, píše AFP.



Eutanázia, teda úmyselné ukončenie života pacienta, je v Holandsku legálna od roku 2002, avšak len za prísnych pravidiel. Pacient musí byť pri podávaní žiadosti v stave jasnej mysle a musí prežívať neznesiteľné utrpenie v dôsledku stavu, ktorý najmenej dvaja lekári diagnostikovali ako nevyliečiteľný.