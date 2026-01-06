< sekcia Zahraničie
Prokuratúra vyšetruje podpaľačský útok v Berlíne ako možný terorizmus
Na vyšetrovaní spolupracujú krajinská a spolková polícia, ako aj nemecká kontrarozviedka.
Autor TASR
Berlín 6. januára (TASR) - Podpaľačský útok, ktorý odstavil od elektriny desaťtisíce odberateľov v nemeckom hlavnom meste Berlín, vyšetruje spolková prokuratúra ako možný teroristický čin. Uviedla to v utorok agentúra AFP. Za akt terorizmu útok predtým označil aj starosta metropoly Kai Wegner, píše TASR.
Páchatelia v sobotu skoro ráno založili požiar na prepojení cez kanál Teltow, ktorým vedie niekoľko káblov vysokého napätia z neďalekej elektrárne Lichterfelde na juhozápade Berlína. K zodpovednosti za útok sa na internete prihlásila ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppe. Vo svojom manifeste nazvanom „Odrezanie vládcov od moci“ napísala, že jej cieľom bola „ekonomika fosílnych palív“, ktorá spôsobuje zmenu klímy.
Starosta Berlína Wegner podpaľačský útok odsúdil a vyhlásil, že páchatelia „vedome ohrozili životy ľudí, najmä pacientov v nemocniciach, ako aj starších osôb, detí a rodín“. Bez prúdu bolo v utorok stále 24.700 z 45.000 zasiahnutých domácností. Prevádzkovateľ distribučnej siete Stromnetz Berlin uviedol, že obnoviť plné dodávky elektrickej energie chce do štvrtka.
Na vyšetrovaní spolupracujú krajinská a spolková polícia, ako aj nemecká kontrarozviedka. Spolková prokurátora podľa AFP uviedla, že sobotňajší útok vyšetruje na základe obvinení, medzi ktoré patrí členstvo v teroristickej organizácii, sabotáž, podpaľačstvo a narušenie verejných služieb.
Poslanec Spolkového snemu Roderich Kiesewetter naznačil, že za činom v Berlíne môže stáť Rusko. Manifest Vulkangruppe je totiž podľa neho napísaný lámanou nemčinou a oveľa väčší zmysel by text dával v ruštine.
Ľavicová skupina podľa nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) vznikla v roku 2011 a odvtedy vykonáva podpaľačské útoky v Berlíne a spolkovej krajine Brandenbursko, pričom sa zameriava spravidla na káble pozdĺž železničných tratí, rádiové veže alebo systémy napájania.
