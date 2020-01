Prokuratúra: Weinstein bol ostrieľaný sexuálny predátor

New York 23. januára (TASR) - Harvey Weinstein bol "ostrieľaný" sexuálny predátor, ktorý si ako korisť vyberal zraniteľné nádejné herečky. Konštatovala to v stredu prokuratúra na súde v New Yorku počas procesu s týmto americkým filmovým producentom.



Weinstein podľa prokurátorky Meghan Hastovej znásilnil, ponížil a zmanipuloval niekoľko žien, čím ich traumatizoval na celé rokov. "Nebol len titanom v Hollywoode. Bol sexuálnym násilníkom," vyhlásila a podrobne opisovala, akým spôsobom zneužíval ženy. Šesťdesiatsedemročný producent, oblečený v tmavom obleku, krútil počas jej reči hlavou, uviedla agentúra AFP.



Na súde po prvý raz identifikovali ženu, ktorá tvrdí, že ju Weinstein znásilnil v roku 2013 v newyorskom hoteli. Ide o herečku Jessicu Mannovú - doteraz jej meno neuvádzali.



Weinsteinov obhajca Damon Cheronis vo svojej úvodnej reči povedal, že členovia poroty si budú môcť prečítať stovky emailov a ďalšej korešpondencie svedčiacej o tom, že Mannová a jeho klient mali "láskyplný vzťah". Podľa Cheronisa ženy, ktoré Weinsteina obviňujú, zmenili k nemu svoj postoj, keď sa v roku 2017 začalo rozmáhať globálne hnutie MeToo, v rámci ktorého mnohé ženy, ale aj muži začali zverejňovať svoje skúsenosti so sexuálnym obťažovaním alebo násilím.



Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková. Tento proces, ktorý môže trvať až dva mesiace, sa však týka iba obvinení dvoch žien — jednu mal Weinstein nútiť v roku 2006 k orálnemu sexu, druhú v roku 2013 údajne znásilnil. V prípade usvedčenia hrozí zakladateľovi štúdia Miramax doživotný trest odňatia slobody.



Prokuratúra musí dokázať, že Weinstein je vinný zo znásilnenia, trestného sexuálneho konania a sexuálnych útokov. Niekdajší filmový magnát opakovane tvrdí, že všetky jeho styky so ženami boli konsenzuálne.