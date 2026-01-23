Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prokuratúra zamietla žalobu proti Iglesiasovi za sexuálne zneužívanie

Na snímke Julio Iglesias. Foto: TASR/AP

Dve ženy, pomocníčka v domácnosti a fyzioterapeutka, tvrdia, že boli sexuálne a inak zneužívané v čase, keď pracovali v Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách.

Madrid 23. januára (TASR) — Španielska prokuratúra v piatok oznámila, že z procesných dôvodov zamietla žalobu zo sexuálneho zneužívania vznesenú proti spevákovi Juliovi Iglesiasovi. Predbežné vyšetrovanie v tejto veci bolo zastavené z dôvodu nedostatočnej jurisdikcie španielskych súdov, najmä v územných záležitostiach. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Dve ženy, pomocníčka v domácnosti a fyzioterapeutka, tvrdia, že boli sexuálne a inak zneužívané v čase, keď pracovali v Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách. K činom údajne došlo od januára do októbra 2021. Obe ženy podali na Iglesiasa žalobu 5. januára.

Iglesias v príspevku na sociálnej sieti pred týždňom tieto obvinenia odmietol a označil ich za „absolútne nepravdivé“.

Keďže k údajným trestným činom údajne došlo mimo územia Španielska a ani žalobcovia, ani 82-ročný spevák tam nemajú trvalé bydlisko, španielske orgány nemajú jurisdikciu na stíhanie v tejto veci, vysvetlila prokuratúra v Madride.

Iglesiasov právnik José Antonio Choclán povedal, že trestné činy musia byť stíhané na mieste, kde boli spáchané, a nie je možné, aby obeť mala právo voľby jurisdikcie, ktorá by bola pre ňu vhodnejšia.

Organizácie Amnesty International a Women’s Link Worldwide, ktoré žalobkyniam pomáhajú, uviedli, že žaloba bola podaná v Španielsku, pretože tamojšia legislatíva dáva pri tomto type prípadov väčšie šance na úspech.

Iglesias je jedným z najznámejších a najúspešnejších spevákov na svete. Vydal 80 albumov a predal stovky miliónov nahrávok. Španiel, známy svojimi romantickými baladami, si vybudoval imidž „Latin lovera“. Spolupracoval s americkými speváckymi hviezdami ako Diana Rossová a Stevie Wonder.
