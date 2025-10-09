< sekcia Zahraničie
Žiadajú 12 rokov pre muža, ktoreý popiera znásilnenie Pelicotovej
Gisle Pelicotová v stredu na súde v meste Nimes zopakovala, že Dogan ju znásilnil, a trvala na tom, že musí niesť zodpovednosť za svoje konanie.
Autor TASR
Nimes 9. októbra (TASR) - Jedinému z 50 mužov, ktorý trval na odvolaní sa proti svojmu rozsudku v kauze sexuálneho zneužitia Gisle Pelicotovej, hrozí v odvolacom konaní vyšší trest. Prokurátor Dominique Sié vo štvrtok oznámil, že pre Husamettina Dogana bude žiadať zvýšenie trestu z deviatich na 12 rokov odňatia slobody, píše TASR.
Ako pripomenula agentúra AFP, Dogan je jediný z odsúdených v kauze Pelicotová, ktorý nepriznal svoju vinu a proti rozsudku vynesenému koncom roka 2024 sa odvolal. Súd v Nimes mu vtedy stanovil deväťročný trest väzenia.
Prokurátor Sié vysvetlil, že sprísnenie trestu žiada vzhľadom na Doganov „neústupný postoj a úplné odmietanie akejkoľvek zodpovednosti“.
„Kým to odmietate priznať, podporujete tým nielen ublíženie jednej žene, ale celý skazený spoločenský systém,“ zdôraznil prokurátor. „Je potrebné, aby nastal posun – u vás aj v spoločnosti – od kultúry znásilnenia ku kultúre súhlasu,“ dodal.
Dogan pred súdom uviedol, že nemal v úmysle Pelicotovú znásilniť a že ho v roku 2019 „nalákal“ jej bývalý manžel Dominique Pelicot, ktorý ho presvedčil, že pôjde o sexuálnu hru medzi pármi.
Bývalý manžel Pelicotovej - Dominique - bol koncom minulého roka odsúdený na 20 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami v prelomovom prípade, ktorý vyvolal intenzívnu diskusiu o trestnoprávnych normách týkajúcich sa sexuálneho násilia.
Pelicot sa počas vyšetrovania a súdneho pojednávania priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisle silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.
