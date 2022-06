Prokuratúra žiada pre Epsteinovu priateľku najmenej 30 rokov väzenia

New York 23. júna (TASR) - Americká federálna prokuratúra žiada minimálne 30 rokov väzenia pre Ghislaine Maxwellovú, bývalú priateľku zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Vlani v decembri ju súd uznal za vinnú z toho, že Epsteinovi pomáhala pri pohlavnom zneužívaní maloletých dievčat. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP.



Prokuratúra v stredu predložila súdu písomný návrh výšky trestu, v ktorom žiada pre Maxwellovú trest odňatia slobody v trvaní 30–55 rokov. O výške trestu rozhodne v utorok budúci týždeň sudca federálneho súdu v newyorskej štvrti Manhattan.



Šesťdesiatročnej Maxwellovej, dcére niekdajšieho britského mediálneho magnáta Roberta Maxwella, hrozí, že vo väzení strávi zvyšok svojho života.



Obhajcovia, naopak, požadujú maximálne päťročný trest s argumentom, že Maxwellová by nemala pykať za zločiny medzičasom zosnulého Epsteina.



Dve z údajných Epsteinových obetí tvrdili, že Maxwellová ich – len ako 14-ročné – začala navádzať k tomu, aby Epsteinovi poskytovali masáže, ktoré napokon skončili sexuálnymi praktikami.



Ghislaine Maxwelovú zatkli v roku 2020. Žalobcovia ju počas procesu opisovali ako "sofistikovanú predátorku", ktorá dobre vedela, čo robí, a tiež ako Epsteinovho hlavného spojenca pri zneužívaní dievčat.



Tím obhajcov zase argumentoval, že proti ich mandantke nebol v skutočnosti dostatok dôkazov, ktoré by potvrdzovali, že v priebehu desiatich rokov (1994–2004) pomáhala Epsteinovi k trestnej činnosti. Tvrdili, že Maxwelová je v kauze akýmsi "obetným baránkom", keďže samotného Epsteina už nie je možné odsúdiť.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Zomrel ešte pred začiatkom procesu, v ktorom ho mali súdiť za sexuálne zločiny.



Samotná Maxwellová počas mesiac trvajúceho procesu pred newyorským súdom, ktorý sa skončil v decembri 2021 jej usvedčením, nevypovedala, akékoľvek previnenie však popiera. Súdna porota ju uznala za vinnú v piatich z celkovo šiestich bodoch obžaloby - vrátane toho najvážnejšieho – obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Maxwellová následne žiadala o opakovanie procesu, ale neuspela.