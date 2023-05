Prokuratúra žiada pre ruského opozičného politika pokutu, nie väzenie

Londýn/Moskva 18. mája (TASR) - Prokurátor v kauze diskreditácie ruskej armády, v ktorej figuruje bývalý primátor ruského mesta Jekaterinburg Jevgenij Rojzman, žiada pre tohto obvineného len finančný trest, nie trest odňatia slobody. Informovala o tom vo štvrtok britská stanica BBC.



Rojzmana súdia pre podozrenie, že sa verejne dopustil konania zameraného na diskreditáciu nasadenia ozbrojených síl, za čo môže byť v Rusku udelený trest do výšky päť rokov. Prokurátor však súdu navrhol, aby Rojzmanovi vyrubil pokutu vo výške 260.000 rubľov (3017 eur).



Rojzmanovi advokáti žiadajú, aby súd ich mandanta zbavil obvinenia, ktoré podľa nich protirečí v ústave zakotvenej slobode slova a myslenia.



BBC dodala, že vo štvrtok boli na súde vypočutí svedkovia. Samotný Rojzman odmietol vypovedať.



Sudca súčasne do spisu zaradil viacero vyhlásení na podporu Rojzmana, ktoré napísali v Rusku známe osobnosti vrátane speváčky Ally Pugačovovej.



Dobrozdanie Pugačovovej však súd odmietol s tým, že nespĺňa formálne náležitosti. Rojzman v reakcii na to vyhlásil, že požiada súd, aby mu toto vyhlásenie vydal, aby si ho mohol dať zarámovať a zavesiť na stenu, informovala webová stránka E1.ru.



Trestné konanie proti populárnemu jekaterinburskému politikovi sa začalo v auguste minulého roka. Dôvodom bolo jeho vyhlásenie zverejnené v júli na platforme YouTube, v ktorom sa Rojzman vyjadril k vojne na Ukrajine.



Podľa obžaloby Rojzman "zdiskreditoval" ruskú armádu okrem iného aj tým, že tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine – ako sa o nej v Rusku musí hovoriť a písať – označil za vojnu a provojenský symbol "Z", používaný ruskými propagandistami a ruskou armádou počas vojny na Ukrajine, dal do súvislosti s nacistickým pozdravom "Sieg Heil".



Šesťdesiatročný Jevgenij Rojzman sa v roku 2013 stal najvyššie postaveným opozičným komunálnym politikom v Rusku a päť rokov zastával funkciu primátora v uralskom meste Jekaterinburg. V Jekaterinburgu i mimo neho je stále veľmi populárny a je aj priateľom väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.