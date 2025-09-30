< sekcia Zahraničie
Prokuratúra žiada pre Seana „Diddyho“ Combsa viac ako 11-ročný trest
New York 30. septembra (TASR) - Americká federálna prokuratúra žiada sudcu o udelenie viac ako 11-ročného väzenského trestu pre rapera Seana „Diddyho“ Combsa po tom, čo ho v júli uznal za vinného z trestných činov súvisiacich s organizovaním prostitúcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Prokuratúra na pojednávaní minulý piatok na manhattanskom súde požiadala o „najmenej 135-mesačný trest odňatia slobody“ a súd vyzvala dodatočne pokutovať Combsa sumou 500.000 dolárov. Sudca Arun Subramanian vynesie rozsudok v piatok 3. októbra.
Combsa na začiatku júla uznala porota za vinného z menej závažného napomáhania prostitúcii v dvoch prípadoch, avšak za nevinného v prípadoch vážnejších obvinení z kupliarstva a vydierania. Combs sa po tomto rozsudku vrátil do väzby, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia. Sudca s poukázaním na jeho násilnícku minulosť zamietol žiadosť o prepustenie na kauciu.
Prokuratúra o Combsovi tvrdila, že dve desaťročia zneužíval svoju moc a nútil dve zo svojich partneriek zúčastňovať sa na celodenných sexuálnych večierkoch pod vplyvom drog s platenými mužskými sexuálnymi pracovníkmi. Diddy ich podľa obžaloby údajne sledoval, masturboval pri nich a príležitostne si ich aj filmoval.
Combs požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o milosť. Ten v jednom z televíznych rozhovorov naznačil, že ju 55-ročnému raperovi pravdepodobne neudelí.
