Prokuratúra žiada pre viceprezidentku Kirchnerovú 12 rokov väzenia

Buenos Aires 23. augusta (TASR) - Argentínska federálna prokuratúra žiadala v pondelok trest odňatia slobody v dĺžke 12 rokov a zákaz vykonávať verejné funkcie pre viceprezidentku Cristinu Fernándezovú Kirchnerovú, ktorá čelí obvineniam z korupcie z obdobia, keď bola prezidentkou republiky. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP a z webovej stránky stanice BBC.



Súdny proces s bývalou prezidentkou sa začal v máji 2019. Fernándezová Kirchnerová čelí obvineniam z podvodného hospodárenia a z nezákonného udeľovania zmlúv na verejné práce z obdobia, keď bola prezidentkou (2007–2015).



Prokurátor Diego Luciani to vo svojej záverečnej reči označil za najväčšie korupčné manipulácie v dejinách Argentíny. Exprezidentka obvinenia odmieta a tvrdí, že sa stala obeťou politického prenasledovania.



Verdikt v tomto prípade sa očakáva na konci tohto roka. Fernándezová Kirchnerová by však do väzenia nemala ísť ani v prípade usvedčenia, pretože ju ako zvolenú senátorku chráni parlamentná imunita. O tú môže prísť dvoma spôsobmi – stratou kresla v Senáte v najbližších voľbách, alebo rozhodnutím najvyššieho súdu, vysvetľuje AFP.



Súčasný prezident Argentíny Alberto Fernández vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil "súdne a mediálne prenasledovanie" Fernándezovej Kirchnerovej. Tá sa viceprezidentkou stala v októbri 2019, keď v prezidentských voľbách zvíťazil Alberto Fernández, po boku ktorého sa o tento post uchádzala.